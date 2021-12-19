Выпуск №68. Рубикон для майора (с переводом на жестовый язык)

16:21 29 Март Киев, Украина

Последние две недели оказались богатыми на яркие международные политические события. В центре внимания мирового сообщества находилась публикация открытой версии отчета Офиса директора Национальной Разведки США о вмешательстве иностранных государств в выборы в США в 2020 году. Прежде всего, и в основном, России на стороне Трампа. Вслед за этим значительный резонанс вызвала публичная согласие президента США Джо Байдена с тем, что «Путин - убийца» в ответ на вопрос журналиста ABC Джорджа Стефанопулоса.

Также недавно произошли довольно жесткие двухдневные переговоры государственного секретаря Тони Блинкена и советника по национальной безопасности Джейка Салливана с их китайскими коллегами.



Эти события, а также то, что за ними последовало и то, что их сопровождало, очень четко определили, что внешняя политика современной Америки, которая была четко очерчена в недавнем выступлении президента Байдена на мюнхенской конференции по безопасности и сотрудничеству в выступлении государственного секретаря Блинкена перед американскими дипломатами - это уже не просто лишь слова, а совершенно реальные практические действия.



Соединенные Штаты очень четко обозначили, в чем заключаются приоритеты их внешней политики и какой будет эта политика в ближайшие четыре года. Своей короткой ответом на вопрос Джорджа Стефанопулоса Джо Байден сказал очень много. Никаких движений в сторону какого бы то ни было улучшение отношений с Россией не будет и быть не может. Никаких уступок убийцы ни в чем быть не может, как не может быть уступок террористу.



То, как нервно воспринял кремлевский диктатор короткую и четкий ответ американского президента на вопрос журналиста, говорит о том, что этот ответ попала в «десятку», очень болезненно ударив по самолюбию майора КГБ, получивший подполковника перед уходом в отставку.



Нет, никаких «дебатов» в прямом эфире никто с ним проводить не будет. На его с детства сформированы тяжелые комплексы никто тоже не будет обращать внимания. Шутовство Путина перед телекамерами никого в Америке не интересует. По отозванным им из Вашингтона послом никто здесь не будет скучать. Все эти демарши - только для внутреннего российского потребителя.



Джо Байден провел очень четкую границу для всех глав государств и правительств, все еще желающих что-то хорошее "увидеть в глазах» кремлевского диктатора или тех, кто собирается вести с ним «business as usual». Все они должны будут теперь понимать, что имеют дело с человеком, которого президент США считает убийцей!



На неделе уходящего министры иностранных дел стран G7 четко указали России, что она - агрессор и что она не является лишь сторонним посредником на переговорах в рамках минского и нормандского процессов, а является стороной конфликта.



Государственный секретарь Блинкен выступил с резким заявлением, в котором призвал немедленно остановить строительство «Северного потока-2», в противном случае пригрозил странам-участникам американскими санкциями.



Над Кремлем сгущаются тучи. В течение ближайших недель американо-российские отношения получат дальнейшее развитие в виде новых санкций за вмешательство России в выборы и ответы США на русский кибератаке. Надолго ли хватит в России внутренних «скреп» для жесткого противостояния со всем Западным Миром?