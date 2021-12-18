Выпуск №67. Дайджест свежих новостей (с переводом на жестовый язык)

Беларусь отстранили от участия в музыкальном конкурсе Евровидения

Запрет на участие Беларуси в песенном конкурсе Евровидение-2021 окончательно подтвержден Европейским вещательным союзом (ЕВС). Главной причиной исключения страны из числа участников стало то, что представленная республикой песня не соответствует правилам конкурса.

Первую песню белорусской группы Галасы ЗМеста «Я научу тебя» ранее не допустили к участию в Евровидении-2021, поскольку она "ставит под сомнение неполитический характер мероприятия".

ЕВС внимательно изучила новую, вторую, композицию белорусских артистов, после чего им сделан вывод, что она, как и первая, нарушает правила конкурса.

https://myc.news/novosti_mira/po_resheniyu_orgkomiteta_evrovideniya_belarus_otstranili_ot_uchastiya_v_konkurse

ОБСЕ фиксирует резкий рост числа нарушений перемирия в зоне ООС

Накануне в результате обстрела со стороны сепаратистов у населенного пункта Шумы в Донецкой области погибли четверо украинских военных, еще двое получили ранения.

В очередном отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине от 26 марта отразилось усиление военной активности пророссийских войск на Донбассе. Как указано в отчете, за это время на территории Донецкой и Луганской областей было выявлено 494 нарушения режима прекращения огня, тогда как за предыдущий отчетный период их было 89.

По данным миссии, большинство нарушений - это выстрелы и очереди из стрелкового оружия на территории Донецкой области.

https://myc.news/glavnoe/obse_fiksiruet_rezkij_rost_chisla_narushenij_peremiriya_v_zone_oos

В РФ при регистрации в соцсети намерены требовать данные паспорта

Всех новых пользователей соцсетей и мессенджеров в России хотят обязать предоставлять паспортные данные, с целью создания спецреестра, доступ к которому будут иметь силовики.

Согласно проекту закона, желающие зарегистрироваться в соцсетях и мессенджерах смогут выбрать, предоставлять ли им данные через собственную систему авторизации сервиса или через единую информационную систему (ЕИС) Роскомнадзора.

Эксперты считают, что в случае принятия этого законопроекта, существует риск злоупотребления личными данными пользователей со стороны самих сервисов, так и правоохранительных органов.

https://myc.news/novosti_mira/v_rf_pri_registracii_v_socseti_namereny_trebovat_dannye_pasporta

Минсоцполитики планирует поднять выплаты украинцам

Министерство социальной политики Украины разрабатывает законопроекты, касательно повышения прожиточного минимума. Украинское правительство рассматривает увеличение не только прожиточного минимума, но и различных социальных выплат населению.

Новая методология определения и применения прожиточного минимума будет рассчитываться исходя из основных социальных гарантий - минимальной заработной платы, минимальной пенсии по возрасту, государственной социальной помощи, которая является для человека основным источником доходов.

Также в законопректах прописаны механизмы расчета надбавок и повышений социальных выплат.

https://myc.news/ekonomika_/minsocpolitiki_planiruet_podnyat_vyplaty_ukraincam

СБУ подозревает организацию Медведчука "Украинский выбор - Право народа" в госизмене

Офисы Всеукраинского общественного движения "Украинский выбор-Право народа" в Киеве и Днепропетровске подверглись обыскам СБУ. Лидером данного движения является пророссийский политик Виктор Медведчук.

По данным источника, во время оккупации Крыма центральный офис координировал действия крымских ячеек, представители которых активно пропагандировали вхождение полуострова в состав РФ, а в дальнейшем участвовали в организации и проведении незаконных "референдума" и "выборов" в "законодательные органы Республики Крым", Госдумы РФ и президента.

https://myc.news/glavnoe/sbu_podozrevaet_organizaciyu_medvedchuka_ukrainskij_vyborpravo_naroda_v_gosizmene_provodyatsya_obyski