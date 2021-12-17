Выпуск №66. Дайджест свежих новостей (с переводом на жестовый язык)

16:10 29 Март Киев, Украина

47 стран ООН заявили, что Россия - агрессор

По случаю седьмой годовщины принятия Генеральной Ассамблеей ООН резолюции "Территориальная целостность Украины" 47 стран ООН признали Россию не посредником, а стороной конфликта на Донбассе.

Российская Федерация, несмотря на четкие требования Генеральной Ассамблеи, не остановил свою временную оккупацию Крыма. Она продолжает дерзкие нарушения и злоупотребления в области прав человека, а также наращивание военного потенциала на полуострове.

Действия России, противоречат международному праву, включая Уставом ООН, а также идут вразрез с Хельсинкским заключительным актом, международным гуманитарным правом и правом в области прав человека, вызывают беспокойство во всем мире, Попытки России узаконить попытку аннексии Крыма не будут признаны.



Блокировка Суэцкого канала ежедневно стоит мира более 9000000000 долларов

24 марта судно Evergreen длиной 400 метров село на мель и заблокировало движение одним из самых загруженных транспортных путей в мире - Суэцкий канал, его отклонило от курса сильным ветром.

Эксперты говорят, что на поднятие судна могут потребоваться недели, несмотря на все усилия пока. По оценкам издания Lloyd's List, в совокупности в пробках находятся уже более 160 судов, в том числе 24 танкера с нефтью.

Контейнеровоз Evergreen блокирует трафик товаров стоимостью 9600000000 долларов ежедневно. На разблокирование Суэцкого канала могут уйти недели.



Боррель и Блинкен договорились совместно противодействовать вызовам Кремля

Высокий представитель ЕС и госсекретарь Блинкен заявили о том, что и в дальнейшем скоординировано реагировать на вызывающее поведение России, включая ее продолжающуюся агрессию против Украины и Грузии, гибридные угрозы, такие как дезинформация, вмешательство в выборы, злонамеренная кибердияльнисть и демонстрация военной силы.

Об этом говорится в их совместном заявлении по итогам встречи в Брюсселе.

Кроме того, это касается также совместной реакции на ухудшение ситуации со свободой слова, медиа, нарушениями прав человека и верховенства права в РФ.



Украина в ночь на 28 марта перейдет на летнее время

В ночь на воскресенье, 28 марта, в Украине состоится переход на летнее время. Это предусмотрено постановлением Кабинета Министров от 13 мая 1996 года № 509 "О порядке исчисления времени на территории Украины».

Таким образом, 28 марта в 3 (три) часа по киевскому времени вводится летнее время путем переводом часовой стрелки на 1 (один) час вперед.

Как сообщалось, изменение времени в Украине происходит дважды в год: в последнее воскресенье марта страна переходит на летнее время, а каждое последнее воскресенье октября - на зимнее время.



Екснардеп Семенченко и агент НАБУ Шевченко создали ПВК и поставляли оружие

24 марта Служба безопасности Украины заявила, что бывший народный депутат Семен Семенченко и агент Национального антикоррупционного бюро Евгений Шевченко были одними из организаторов частной военной компании и разработчиками схемы поставки оружия.

По данным СБУ, в состав ПВК якобы входило более 150 человек, а сама организация действовала под прикрытием охранных фирм и общественных организаций.

По версии следователей СБУ, Семенченко и Шевченко являются возможными организаторами и участниками схемы по ввозу вне таможенного контроля военных запчастей и товаров двойного назначения из России. Которые впоследствии продавали госпредприятиям оборонной сферы по завышенным ценам.