Выпуск №64. Дайджест свежих новостей (с переводом на жестовый язык)

Лина Костенко отметила свой 91-ый день рождения

Костенко Лина Васильевна родилась 19 марта 1930 года в селе Ржищев Киевской области. Украинская писательница-шестидесятница, поэтесса, профессор Римского университета La Sapienza.

Многие ее считают совестью украинской нации, которая в 60-70-е гг. XX века выступала с критикой КПСС, в 2010 г. открыто критиковала Януковича за арест Юлии Тимошенко, в 2014 г. неоднократно ездила в зону АТО, вдохновляя бойцов Нацгвардии и ВСУ.

В настоящее время Лину Костенко собираются номинировать на Нобелевскую премию – такое решение уже поддержал Комитет ВР по вопросам информационной и гуманитарной политики.

https://myc.news/obshestvo/ukrainskaya_poetessa_lina_kostenko_otmechaet_svoj_91yj_den_rozhdeniya

В Киеве прошла акция «Крым - это Украина»

Чтобы напомнить о военных преступлениях РФ активисты общественной организации "АРДИС" 18 марта провели в Киеве акцию "Крым - это Украина".

Семь лет назад, под прицелом российских военных в Крыму был проведен так называемый "референдум", который послужил началом захвата украинского полуострова. Активисты подчеркнули, что акция была организована с целью привлечения внимания ОБСЕ к тому, что Российская Федерация использует незаконные методы для решения собственных агрессивных геополитических целей на международной арене.

Мировое сообщество призывает Россию незамедлительно прекратить оккупацию Крыма, освободить всех украинских политзаключенных, которых незаконно удерживают, и вернуть Украину полный контроль над полуостровом.

https://myc.news/obshestvo/voennye_prestupleniya_rfv_kieve_proshla_akciya_krym__eto_ukraina

Еврокомиссия заявила о начале третьей волны коронавируса

Официальный представитель Еврокомиссии Дана Спинант заявила, что в Европе началась третья волна пандемии. По ее словам, для наиболее эффективной борьбы с коронавирусом необходимо ускорить темпы вакцинации.

ВОЗ еще в ноябре предупреждала о риске третьей волны пандемии в Европе.

Суточный прирост новых заболевших COVID-19 в Европе достиг рекордных показателей с начала февраля, что привело к возобновлению ограничений, комендантского часа и даже фактического локдауна в некоторых странах.

https://myc.news/glavnoe/evrokomissiya_zayavila_o_nachale_tretej_volny_koronavirusa

Страны-члены G7 выступили в защиту территориальной целостности Украины

Спустя семь лет после аннексии Крыма и Севастополя в G7 продолжают безоговорочно осуждать аннексию полуострова и подчеркивают, что "попытки России узаконить ее не признаются и не будут признаны".

Министры иностранных дел Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Соединенного Королевства и Соединенных Штатов Америки и Высокий представитель Европейского Союза опубликовали выражение своего совместного осуждения действий РФ, направленных на посягательство на суверенитет и территориальную целостностиь Украины.

Также в G7 осудили нарушения Россией прав человека на полуострове, особенно прав крымских татар.

https://myc.news/glavnoe/stranychleny_7_vystupili_v_zashitu_territorialnoj_celostnosti_ukrainy

Россия вывела на боевое дежурство все имеющиеся у нее подводные лодки

Более 2,4 тыс. военных из восьми стран - Болгарии, Греции, Испании, Нидерландов, Польши, Румынии, США и Турции - с 18 боевыми кораблями и 10 самолетами примут участие в международных учениях НАТО Sea Shield 21 ("Морской щит - 21"), которые пройдут 19-29 марта в Черном море.

Учения включают все этапы военно-морской операции НАТО в ответ на геополитический кризис в регионе. Их роль - продемонстрировать постоянную готовность армии Румынии укреплять морскую позицию альянса в меняющейся среде безопасности.

В связи с учениями НАТО Российский Черноморский флот вывел в море все шесть своих подводных лодок.

https://myc.news/novosti_mira/rossiya_vyvela_na_boevoe_dezhurstvo_vse_imeyushiesya_u_nee_podvodnye_lodki