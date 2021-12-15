Выпуск №63. Дайджест свежих новостей (с переводом на жестовый язык)

20:42 22 Март Киев, Украина

Дубинского выгнали из партии "Слуга народа"

Народный депутат Александр Дубинский исключили из партии "Слуга народа" за нарушение устава и неповиновение руководящим органам партии. Об этом говорится в распоряжении председателя партии Александра Корниенко.

14 марта на официальных собраниях киевской областной организации "Слуги народа" руководителем вместо Дубинского избран нардеп Андрей Мотовиловец.

Дубинский без утверждения председателя партии и согласования головами политсовета и Национального совета общин 14 марта созвал собственный альтернативный мероприятие на котором принял решение о переизбрании председателя и избрании членов политсовета Киевской областной организации "Слуги народа".



Якутского шамана Александра Габышева вдруг признали невменяемым.

Жителя Якутии Александра Габышева, который называет себя шаманом-воином и известный планами провести «поход на Москву» для «изгнания Путина», признали невменяемым.

Экспертизу по шамана проводили в рамках уголовного дела по якобы нападение с самодельным мечом на милиционера, который приехал забирать его в психоневрологический диспансер.

Это уже не первый раз, когда Габышева отправляют на лечение в психиатрическую больницу. Впервые там он оказался после проведенного им в 2019 году похода из Якутии «на Москву». На Красной площади в столице Габышев собирался провести обряд «изгнания» президента Владимира Путина, но дойти тогда шаману удалось только к Бурятии, там его задержали.



Байден считает Путина убийцей

Президент США Байден в интервью телеканалу ABC News на вопрос журналиста, считает ли он Путина "убийцей" ответил утвердительно: "Да, Да". Вопрос касался расследования кибератак, связанных с Россией, и отчета разведки, по данным которой Кремль вмешивался в американские выборы. «Цену, которую он заплатит, вы увидите вскоре», - сказал президент США относительно российского президента.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал слова президента США о Путине "оскорблением русских".

Сам Путин на слова лидера США Джо Байдена о нем в интервью телеканалу ABC ответил фразой «кто как обзывается, тот так и называется».



Суд наложил арест на имущество и 100% акций "Мотор Сич"

По материалам СБУ Шевченковский районный суд. Киева принял решение о наложении ареста на целостный имущественный комплекс и 100% акций АО "Мотор Сич".

31 января в Запорожье должны были состояться внеочередное общее собрание АО "Мотор Сич", инициированные китайскими инвесторами и украинским бизнесменом Александром Ярославским, но они были сорваны Службой безопасности.

Сейчас инвесторы подали в международный арбитраж с требованием взыскать с Украины 3500000000 долларов, поскольку прокуратура наложила дополнительный арест на акции "Мотор Сич" после того, как китайские бизнесмены вместе с DCH Александра Ярославского объявили о совместной заявку в АМКУ о покупке акций, и пожаловались на давление.



Зоны карантина вновь обновили

18 марта Министерство здравоохранения обновило карантинное зонирование с учетом ситуации с заболеваемостью COVID-19.

В «красной» зоне Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская и Черновицкая области.

В «оранжевой» - Киев и 11 областей: Винницкая, Донецкая, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Тернопольская, Херсонская, Хмельницкая, Черкасская.

Остальные регионы в «желтой» зоне.