Выпуск №59. Дайджест свежих новостей (с переводом на жестовый язык)

15:01 16 Март Киев, Украина

США ввели санкции против Коломойского

Соединенные Штаты ввели санкции против украинского олигарха Игоря Коломойского и его ближайших родственников.

Кроме самого Игоря Коломойского к санкционного списка попали члены ближайшей семьи - его жена Ирина Коломойская, его дочь Анжелика Коломойская и его сын Израиль Цви Коломойский.

Об этом говорится в заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена, которую цитирует посольство США в Украине.

"Этот шаг делает Игоря Коломойского и каждого из этих его ближайших родственников неприемлемыми для въезда в США", - говорится в заявлении Блинкена.



Украинцы всего мира отмечают двести седьмую годовщину Тараса Шевченко

9 марта украинцы в мире отмечают двести седьмую годовщину со дня рождения украинского поэта Тараса Шевченко. В этом году, учитывая пандемию, предпочтение отдали онлайн-мероприятиям.

При поддержке украинского культурного центра в Лос-Анджелесе украинский театр «Гармония» представил спектакль «Музы Большого Гения».

Украинский Конгрессовый комитет Америки представил видеопроект «Шевченко и Майдан».

«Проходят века, а гений Шевченко продолжает вдохновлять, объединять и учить украинский во всех уголках мира», - говорится в сообщении УККА.



Данилов раскрыл детали о Центр противодействия дезинформации

Центр противодействия дезинформации, анонсированный президентом Владимиром Зеленским, заработает с 16 марта.

По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, центр необходим, потому что «информационная война с РФ перешла в активную фазу. В частности, за последние 3 месяца изменилась тенденция мероприятия информации с РФ и набирает обороты ».

Данилов добавил, что Украина должна дать ответ.

Секретарь СНБО отметил, что центр не будет закрытым институтом и общество будут информировать об определенных событиях.

Также он сообщил, что центр будет иметь отдельного руководителя, которого назначит президент своим указом.



Китай отреагировал на решение СНБО вернуть "Мотор Сич" в госсобственность

Китай требует, чтобы Украина при национализации предприятия "Мотор Сич" учла интересы китайских компаний - среди акционеров завода китайская компания Beijing Skyrizon.

Об этом во время брифинга заявил спикер МИД Китая Чжао Лицзян, сообщает News.Sina. "Мы требуем, чтобы Украина учла законные права китайских предприятий и инвесторов", - заявил представитель китайского МИД.

По его словам, Пекин внимательно следит за ситуацией, сложившейся с предприятием.

"Китай настаивает, чтобы этот вопрос был решен должным образом", - добавил он.



Миннеаполис согласился выплатить семье Джорджа Флойда $ 27000000

Город Миннеаполис официально согласилось заплатить $ 27000000 для урегулирования гражданского иска семьи Джорджа Флойда за его резонансную гибель при задержании полицией.

При этом уточняется, что городской совет Миннеаполиса проголосовала единогласно за то, чтобы выплатить такую большую сумму. Это также включает выделение $ 500 000 на благоустройство места, где погиб чернокожий мужчина вблизи 39-й улицы и Чикаго авеню.

Гибель Флойда стала резонансным делом в городе, где вспыхнули массовые протесты, которые затем перекинулись на все Соединенные Штаты в виде движения Black Lives Matter. Подобные протесты также прошли в других странах по всему миру.