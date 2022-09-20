Выпуск №47. Дайджест свежих новостей (с переводом на жестовый язык)

15:21 24 февраля Киев, Украина

Президентский рейтинг: изменились основные конкуренты Зеленского

Действующий глава государства Владимир Зеленский продолжает лидировать в президентском рейтинге, но список его основных конкурентов в феврале изменился.

На втором месте лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко - 13,1% всех респондентов и 18,3% среди тех, кто определился. На третьем месте - лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко (соответственно, 10,3% и 14,5%).

Другие кандидаты имеют низкую поддержку.



Украинцы смогут сообщать о взятках на специальном портале

В Украине появится специальный портал, на котором граждане смогут сообщать о взятках. Это предусмотрено недавним решением парламента.

Как будет работать новая платформа - рассказал руководитель департамента препятствование и выявления коррупции НАПК Сергей Деркач.

По его словам, портал обеспечит анонимность, а информация, предоставленная в сообщении, будет не доступна третьим лицам. Ее планируют передавать конкретному органу и подразделения, которые должны рассматривать это обращение.

Ранее в НАПК прогнозировали, что данный портал сможет заработать до конца 2021 года.



Порошенко официально "переписал" на себя "Прямой"

Пятый президент и лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко заявил, что 18 февраля 2021 купил телеканал "Прямой", который официально принадлежал бывшему главе КГГА Владимиру Макеенко.

У Порошенко течение последних лет неоднократно спрашивали, он является фактическим владельцем телеканала - он всегда отвечал, что нет.

«Я буду делать все, что от меня зависит, чтобы защитить свободу слова. Вместе с тем я гарантирую, что высокие журналистские стандарты "Прямого", свобода выражения, свобода слова точно будут сохранены путем моего невмешательства », отметил Порошенко.



Более 70% переболевших COVID-19 заявляют об изменении психологического состояния

Украинские ученые из Николаева провели исследования по изменению психологического состояния, мировоззрения и изменений в межличностных отношениях людей, переболевших COVID-19.

Исследование, которое длилось с октября прошлого по январь нынешнего года, показало, что у 63% опрошенных после выздоровления от COVID-19 не сразу полностью восстановились вкусовые ощущения, у некоторых на это ушло от недели до месяца и более. 76% участников опроса утверждают, что их психологическое и физическое состояния до сих пор не такие, как были до болезни. При этом у 74% респондентов изменилось поведение, привычки, предпочтения и реакции.



Созывают внеочередное заседание Совета

23 февраля состоится внеочередное заседание Верховной Рады Украины.

На нем рассмотрят законопроект о конкурсах на государственную службу. Об этом сообщает пресс-служба ВРУ.

Ранее этот закон был ветирован президентом Владимиром Зеленским из-за того, что не все нужные правки были учтены.

Аппарата ВРУ поручили обеспечить подготовку i проведения внеочередного заседания и проинформировать нардепов о вопросе, который будет рассматриваться.