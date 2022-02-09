Свежие новости Украины с сурдопереводом - выпуск №5

0:07 - Польша уже давно выступает против подводного трубопровода «Северный поток – 2», хотя он уже завершён на 90%.

Остальные главы правительств стран Вышеградской группы также поддержали эту инициативу. После обсуждения проблематики, они единогласно пришли к выводу, что проектор "Северный поток – 2" снижает энергетическую безопасность этой части Европы и должен быть остановлен.

Какие ещё основные причины остановки и реакции на это глав других стран – дальше в статье.

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