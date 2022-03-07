Свежие новости Украины с сурдопереводом выпуск №10. Доступ по ссылке

13:27 14 Октябрь Киев, Украина

На Буковине открыли два новых моста через реку Черемош

Открыто движение автотранспорта по двум вновь построенным мостам через реку Черемош возле села Ростоки, общей протяженностью 311,7 погонных метра которые идут друг за другом.

По поручению главы государства строительство новых мостов было включено в программу "Большое строительство"

Общая стоимость строительства этих инфраструктурных объектов - более 250 млн грн.

В ОП заметили, что реконструкция дороги и строительство постоянных мостов позволит улучшить транспортное сообщение Путильского с другими районами Черновицкой и Ивано-Франковской областей.

Лукашенко нет в списке санкций ЕС относительно Беларуси

Евросоюз согласовал санкции против официальных лиц Республики Беларусь. Причиной такого решения стали "фальсификация выборов и нарушение прав человека в стране".

В "черный" список попали около 40 белорусских чиновников, обвиняемых западными странами в насилии против демонстрантов. Однако Александра Лукашенко среди них пока нет.

Ранее Великобритания и Канада ввели санкции в связи с фальсификациями на выборах президента и подавлением мирных протестов в Беларуси.

МИД призывает к мирному урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что МИД Украины выступает за мирное урегулирование конфликта.

Он призывает конфликтующие стороны в Нагорном Карабахе не разжигать дополнительных эмоций и урегулировать конфликт с соблюдением принципа территориальной целостности государств.

«Мы последовательно поддерживали территориальную целостность Азербайджана, так же, как Азербайджан поддерживал нашу территориальную целостность в международно признанных границах, и этот принцип остается для нас абсолютно неизменным», — сказал он.

Роль Крымской платформы в деоккупации Крыма

Крымская платформа – это программа, направленная на борьбу за возвращения Крыма Украине, она включает в себя все мероприятия, касающиеся полуострова, на разных уровнях.

Цель Крымской платформы - это вынесение темы Крыма на самый высокий международный, политический уровень.

В МИД Украины сообщили, что крымская платформа призвана структурировать международные усилия по деоккупации полуострова, а также сохранить эту тему в приоритетах международной политики.