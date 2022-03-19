Свежие новости Украины с сурдопереводом - выпуск №15

12:40 25 октября Киев, Украина

В России возмутились санкциями ЕС за Навального

В ЕС решение о санкциях за отравление Навального приняли 15 октября. В санкционный список включили шесть российских чиновников, а также научно-исследовательский институт органической химии.

Представитель РФ при ЕС Владимир Чижов назвал незаконными меры Евросоюза, принятые в связи с отравлением Алексея Навального.

Чижов заявил, что в ЕС не предоставили никаких доказательств связи попавших под санкции людей "с этой историей, чтобы хоть как-то обосновать подобный шаг, который в любом случае является нелегитимным".

В Украине каждый день новый рекорд заболеваемости COVID-19

Рекордные показатели COVID-19 фиксируют в мире три дня подряд. Число заболевших приближается к 40 миллионам.

Как и ожидалось, игнорирование карантинными правилами привело к высокому росту заболеваемости коронавирусной инфекцией в стране. Так, согласно информации Минздрава на утро 17 октября, за прошедшие сутки в Украине зафиксировано рекордное число зараженных вирусом COVID-19 за весь период пандемии - 6 410 случаев.

Тихановская в международном розыске

«Интерфакс» сообщил со ссылкой на источник, что российские правоохранительные органы не возбуждали уголовное дело против белорусской оппозиционерки. Источник пояснил, что МВД России внесло госпожу Тихановскую в розыскную базу, следуя инструкции о взаимодействии Союзных государств.

Напомним, что недавно Тихановская объявила ультиматум Лукашенко — он должен уйти с должности, остановить насилие на улицах и выпустить политзаключенных. На то, чтобы выполнить требования оппозиции, у него есть 13 дней.

Президент Украины прибыл с официальным визитом в Турцию

Глава государства проведет встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Стороны обсудят широкий спектр вопросов взаимоотношений между Украиной и Турцией. Также будет подписан ряд двусторонних документов.

В составе украинской делегации министр обороны Андрей Таран, министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко, замминистра иностранных дел Эмине Джапарова, замминистра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Качка, замминистра обороны Анатолий Петренко, командующий ВМС Алексей Неижпапа.

Первый в Украине аукцион по продаже янтаря

Впервые в Украине был проведен аукцион по продаже янтаря-сырца. Аукцион прошел в Луцке.

На торги выставили 1 тонну 84 кг камня. Продано было 627 кг на 21,6 млн гривен.

Официальная добыча янтаря на Волыни началась только в сентябре этого года.

Теперь планируют проводить такие аукционы ежемесячно, а в перспективе – выходить на международные рынки янтаря.