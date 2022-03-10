Свежие новости Украины с сурдопереводом - выпуск 12

Правительство хочет запретить принимать наследство тем, кто не ухаживал за родственниками
Минсоцполитики предлагает Раде запретить принимать наследство тем, кто не ухаживал за своими пожилыми родственниками. Об этом говорится в тексте законопроекта.
Документ, как сообщает Судебно-юридическая газета, предусматривает запрет на получение наследства до того момента, пока не будут возмещены расходы на уход за пожилым человеком в соответствующем государственном учреждении.
Предусматривается, что лица не имеют права на наследство, если раньше уклонялись от ухода за пожилыми родственниками.
Четыре главных пункта ужесточения карантина
На Банковой шла дискуссия о введении тотального карантина по той же самой схеме, что была весной, но от этой идеи пока отказались. По крайней мере, до выборов. О переносе выборов так же пока речи не идет.
На следующей неделе власти готовятся ужесточить карантин в Украине на фоне резкого ухудшения показателей по эпидемии коронавируса. Уже утверждены несколько мер.
Россия закрыла для Украины Керченский пролив
Россия приняла решение закрыть для Украины Керченский пролив в связи с проведением военных учений. Об этом сообщают информационные агентства со ссылкой на заявление Министерства обороны России. Российские военные прекратили пускать корабли на 2 ближайших недели.
Таким образом, тяжелый экономический удар ждет украинские порты в Мариуполе и Бердянске, которые не смогут отправлять и принимать грузы в течение длительного периода из-за действий России.
В Интернете уже появилась карта ограничений: РФ закрывает значительную часть Крыма с запада, юга и востока.
Частные лаборатории смогут делать тест на COVID-19
Министр здравоохранения Украины Максим Степанов сделал заявление о привлечении частных лабораторий для тестирования на коронавирусной болезни COVID-19. Такое решение принял Кабинет министров в связи с ростом заболеваемости в стране.
Он отметил, что лабораторные центры будут контрактовать возможности частных лабораторий проводить тестирование.
Мобильная бригада или больница осуществляет отбор (то есть сам мазок у человека) и передает его в частные лаборатории, которые уже будут проводить само тестирование на соответствующем лабораторном оборудовании.
В столице Кыргызстана ввели чрезвычайное положение
На территории Бишкека по указу президента Кыргызстана, введено чрезвычайное положение и отдан приказ ввести войска.
Об этом сообщает пресс-служба президента Киргизии в пятницу, 9 октября.
В документе сказано, что режим ЧП вводится «в связи со сложившейся ситуацией, сопряженной с насилием и угрозой жизни и здоровью людей, возникшей в результате массовых беспорядков».
Украина частично готова к отопительному сезону
Совсем скоро в Украине начнется отопительный сезон, однако, из-за многомиллионных долгов «Нафтогазу», некоторые города просто останутся без отопления. Так, проблемы есть в 56 городах Украины, если местные теплосети не оплатят 90% долгов, то газ от «Нафтогаза» не поступит в котельные.
Прямая ответственность за проведения успешного отопительного сезона лежит на местных органах власти, однако само правительство собирается внимательно следить и контролировать этот процесс.
Россия сеет раздор внутри страны и за рубежом
Министерство внутренней безопасности США считает, что Российская Федерация - основной распространитель дезинформации. Главная цель Кремля - усилить свое мировое положение путем ослабления США.
В то же время отмечается, что Китай продолжит свою кампанию экономического шпионажа против США и представляет серьезную постоянную угрозу для американской инфраструктуры из-за потенциальных кибератак. По оценкам министерства, действия Пекина будут нацелены на производство, оборону, здравоохранение, транспорт и энергетику в течение следующего года.
Инфляция и цены растут – макропрогноз для Украины
Эксперты по экономике отмечают, что инфляция в Украине до конца года ускорит свой рост. В мае отмечался минимум индекса потребительских цен, но к сентябрю 2020 года население отметило рост цен.
Рост цены на газ на мировых рынках, по мнению руководителя аналитического отдела Альфа-Банка Украина Алексея Блинова, в ближайшие месяцы станет одним из основных факторов роста инфляции. Ведь повысится стоимость, в частности, производства и транспортировки продовольственных товаров.
Расходы и доходы украинцев: краткий анализ
Заработная плата составляет только половину от всех доходов украинцев. Таким наблюдением поделились в Госслужбе статистики. Доходы украинцев во втором квартале текущего года составили 867,55 миллиардов гривен, зарплаты равны сумме в 394,22 миллиардов (45,5%). Различная социальная помощь составила 167,5 миллиардов гривен, смешанный доход — 132,8 миллиардов, социальные трансферты — 114,4 миллиардов гривен.
Что касается расходов украинцев, то больше всего денег было потрачено на покупку товаров и услуг. На это ушло 88% от общей суммы доходов. Налоги за исследуемый период составили 69,9 миллиардов, ещё 15,05 миллиардов украинцы потратили на денежные вложения и сбережения.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии