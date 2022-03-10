Свежие новости Украины с сурдопереводом - выпуск 12

13:42 17 октября Киев, Украина

Правительство хочет запретить принимать наследство тем, кто не ухаживал за родственниками

Минсоцполитики предлагает Раде запретить принимать наследство тем, кто не ухаживал за своими пожилыми родственниками. Об этом говорится в тексте законопроекта.

Документ, как сообщает Судебно-юридическая газета, предусматривает запрет на получение наследства до того момента, пока не будут возмещены расходы на уход за пожилым человеком в соответствующем государственном учреждении.

Предусматривается, что лица не имеют права на наследство, если раньше уклонялись от ухода за пожилыми родственниками.

Четыре главных пункта ужесточения карантина

На Банковой шла дискуссия о введении тотального карантина по той же самой схеме, что была весной, но от этой идеи пока отказались. По крайней мере, до выборов. О переносе выборов так же пока речи не идет.

На следующей неделе власти готовятся ужесточить карантин в Украине на фоне резкого ухудшения показателей по эпидемии коронавируса. Уже утверждены несколько мер.

Россия закрыла для Украины Керченский пролив

Россия приняла решение закрыть для Украины Керченский пролив в связи с проведением военных учений. Об этом сообщают информационные агентства со ссылкой на заявление Министерства обороны России. Российские военные прекратили пускать корабли на 2 ближайших недели.

Таким образом, тяжелый экономический удар ждет украинские порты в Мариуполе и Бердянске, которые не смогут отправлять и принимать грузы в течение длительного периода из-за действий России.

В Интернете уже появилась карта ограничений: РФ закрывает значительную часть Крыма с запада, юга и востока.

Частные лаборатории смогут делать тест на COVID-19

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов сделал заявление о привлечении частных лабораторий для тестирования на коронавирусной болезни COVID-19. Такое решение принял Кабинет министров в связи с ростом заболеваемости в стране.

Он отметил, что лабораторные центры будут контрактовать возможности частных лабораторий проводить тестирование.

Мобильная бригада или больница осуществляет отбор (то есть сам мазок у человека) и передает его в частные лаборатории, которые уже будут проводить само тестирование на соответствующем лабораторном оборудовании.

В столице Кыргызстана ввели чрезвычайное положение

На территории Бишкека по указу президента Кыргызстана, введено чрезвычайное положение и отдан приказ ввести войска.

Об этом сообщает пресс-служба президента Киргизии в пятницу, 9 октября.

В документе сказано, что режим ЧП вводится «в связи со сложившейся ситуацией, сопряженной с насилием и угрозой жизни и здоровью людей, возникшей в результате массовых беспорядков».

Украина частично готова к отопительному сезону

Совсем скоро в Украине начнется отопительный сезон, однако, из-за многомиллионных долгов «Нафтогазу», некоторые города просто останутся без отопления. Так, проблемы есть в 56 городах Украины, если местные теплосети не оплатят 90% долгов, то газ от «Нафтогаза» не поступит в котельные.

Прямая ответственность за проведения успешного отопительного сезона лежит на местных органах власти, однако само правительство собирается внимательно следить и контролировать этот процесс.

Россия сеет раздор внутри страны и за рубежом

Министерство внутренней безопасности США считает, что Российская Федерация - основной распространитель дезинформации. Главная цель Кремля - усилить свое мировое положение путем ослабления США.

В то же время отмечается, что Китай продолжит свою кампанию экономического шпионажа против США и представляет серьезную постоянную угрозу для американской инфраструктуры из-за потенциальных кибератак. По оценкам министерства, действия Пекина будут нацелены на производство, оборону, здравоохранение, транспорт и энергетику в течение следующего года.

Инфляция и цены растут – макропрогноз для Украины

Эксперты по экономике отмечают, что инфляция в Украине до конца года ускорит свой рост. В мае отмечался минимум индекса потребительских цен, но к сентябрю 2020 года население отметило рост цен.

Рост цены на газ на мировых рынках, по мнению руководителя аналитического отдела Альфа-Банка Украина Алексея Блинова, в ближайшие месяцы станет одним из основных факторов роста инфляции. Ведь повысится стоимость, в частности, производства и транспортировки продовольственных товаров.

Расходы и доходы украинцев: краткий анализ

Заработная плата составляет только половину от всех доходов украинцев. Таким наблюдением поделились в Госслужбе статистики. Доходы украинцев во втором квартале текущего года составили 867,55 миллиардов гривен, зарплаты равны сумме в 394,22 миллиардов (45,5%). Различная социальная помощь составила 167,5 миллиардов гривен, смешанный доход — 132,8 миллиардов, социальные трансферты — 114,4 миллиардов гривен.

Что касается расходов украинцев, то больше всего денег было потрачено на покупку товаров и услуг. На это ушло 88% от общей суммы доходов. Налоги за исследуемый период составили 69,9 миллиардов, ещё 15,05 миллиардов украинцы потратили на денежные вложения и сбережения.