Свежие новости Украины с сурдопереводом выпуск №11. Доступ по ссылке

Нагорный Карабах: суть конфликта
В воскресенье 27 сентября стало известно о начале боев между вооруженными силами Армении и Азербайджана из-за Нагорного Карабаха. Это территория на юго Кавказе, заселенная преимущественно этническими армянами, которую советская власть в 1921 году передала Азербайджану как автономное образование.
Стороны обвиняют друг друга в эскалации насилия. В Армении и Азербайджане объявили военное положение и мобилизацию. Это самое масштабное обострение, по меньшей мере, с 2016 года.
Россия, союзница Армении, является доминирующей военной силой на Кавказе. Россия имеет договор о взаимной обороне с Арменией и военную базу там (в Гюмри, недалеко от армяно-турецкой границы), но также декларирует дружеские отношения с Азербайджаном и продает ему большие объемы оружия. В Кремле заявили, что Россия стремится разрешить кризис мирным путем.
Пожары в Луганской области достигли населенного пункта Станица Луганская
Масштабные лесные пожары в Луганской области спровоцировали критическую ситуацию сразу в нескольких районах, несколько сел полностью выгорело.
С эпицентра бедствия эвакуировали около 1 тыс. человек, огонь угрожает нескольким десяткам населенных пунктов. Известно, как минимум, о 9 жертвах пожаров и 14 пострадавших. Из-за сильного ветра появляются новые очаги, подавляющее большинство из них - в районе линии фронта. В целом огонь охватил около 10 000 гектар территории Луганской области.
Сейчас в Станице Луганской горят почти все дома на улице Донецкая, пожар сопровождается взрывами. Тушение пожаров осложняется детонацией взрывоопасных предметов, оставшихся во дворах и в домах после массированных обстрелов в 2014-2016 годах.
Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп и его жена Мелания заболели коронавирусной болезнью COVID-19.
За пару часов до этого сообщения в Twitter Трамп написал, что у его помощницы Хоуп Хикс тест показал коронавирус.
Как сообщает Fox News, Хикс ездила с Трампом в Миннесоту, а также летела с ним одним бортом на дебаты с кандидатом в президенты Джо Байденом.
Личный врач президента США Шон Конли заявил, что оба "чувствуют себя хорошо", и выразил надежду, что Трамп сможет без перебоев выполнять обязанности главы государства. Об этом пишет пресс-служба Белого дома.
Из-за чего мог разбиться АН-26 под Харьковом
Самолет АН-26, который выполнял учебные полеты с курсантами, потерпел крушение неделю назад возле аэродрома в Чугуеве Харьковской области. В катастрофе погибли 26 человек. Четких ответов, почему так произошло, до сих пор нет.
С первых дней трагедии чиновники выдвигали различные версии катастрофы. Часто они коренным образом отличались друг от друга. Для расследования причин аварии Кабинет Министров создал специальную комиссию, Министерство обороны направило генеральную инспекцию, а Государственное бюро расследования открыло уголовное производство.
Председатель Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер публично заявил о "промедлении" работников аэродрома, которые давали разрешение на посадку борту.
Россия начала очередной призыв в Крыму
1 октября в России, а также в оккупированном Крыму стартовал призыв на военную службу. Соответствующий указ был подписан российским президентом Владимиром Путиным. В российскую армию планируют призвать 135000 человек.
Украина решительно осуждает действия Москвы, которые нарушают международное гуманитарное право.
Международное право запрещает России принуждать жителей оккупированного Крыма служить в ее вооруженных или вспомогательных силах, а также оказать давление и вести пропаганду для добровольного вступления в армию.
Дания разрешила достроить Северный поток-2
Консорциум Nord Stream 2 AG получил разрешение Датского энергетического агентства на эксплуатацию газопровода Северный поток-2 на континентальном шельфе Дании.
Разрешение действительно при соблюдении ряда условий, касающихся безопасности.
При этом условия разрешения на строительство, выданного 30 октября 2019, хранятся в части эксплуатации. Так, трубопровод может быть запущен только после того, как хотя бы одна его часть пройдет испытания и получит соответствующее разрешение.
Гибель Ирины Славиной
Главный редактор нижегородского издания KozaPress Ирина Славина подожгла себя у здания областного МВД. Она скончалась на месте. Об этом в пятницу, 2 октября, сообщил сам новостной интернет-портал со ссылкой на ее мужа.
На своей странице в Facebook Славина оставила запись: "В моей смерти прошу винить Российскую Федерацию".
Накануне трагедии, 1 октября, в квартире Славиной прошел обыск по делу "Открытой России". В квартиру журналистки ворвались сотрудники Следственного комитета РФ, полиции и Специального отряда быстрого реагирования.
В воскресенье 27 сентября стало известно о начале боев между вооруженными силами Армении и Азербайджана из-за Нагорного Карабаха. Это территория на юго Кавказе, заселенная преимущественно этническими армянами, которую советская власть в 1921 году передала Азербайджану как автономное образование.
Стороны обвиняют друг друга в эскалации насилия. В Армении и Азербайджане объявили военное положение и мобилизацию. Это самое масштабное обострение, по меньшей мере, с 2016 года.
Россия, союзница Армении, является доминирующей военной силой на Кавказе. Россия имеет договор о взаимной обороне с Арменией и военную базу там (в Гюмри, недалеко от армяно-турецкой границы), но также декларирует дружеские отношения с Азербайджаном и продает ему большие объемы оружия. В Кремле заявили, что Россия стремится разрешить кризис мирным путем.
Пожары в Луганской области достигли населенного пункта Станица Луганская
Масштабные лесные пожары в Луганской области спровоцировали критическую ситуацию сразу в нескольких районах, несколько сел полностью выгорело.
С эпицентра бедствия эвакуировали около 1 тыс. человек, огонь угрожает нескольким десяткам населенных пунктов. Известно, как минимум, о 9 жертвах пожаров и 14 пострадавших. Из-за сильного ветра появляются новые очаги, подавляющее большинство из них - в районе линии фронта. В целом огонь охватил около 10 000 гектар территории Луганской области.
Сейчас в Станице Луганской горят почти все дома на улице Донецкая, пожар сопровождается взрывами. Тушение пожаров осложняется детонацией взрывоопасных предметов, оставшихся во дворах и в домах после массированных обстрелов в 2014-2016 годах.
Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп и его жена Мелания заболели коронавирусной болезнью COVID-19.
За пару часов до этого сообщения в Twitter Трамп написал, что у его помощницы Хоуп Хикс тест показал коронавирус.
Как сообщает Fox News, Хикс ездила с Трампом в Миннесоту, а также летела с ним одним бортом на дебаты с кандидатом в президенты Джо Байденом.
Личный врач президента США Шон Конли заявил, что оба "чувствуют себя хорошо", и выразил надежду, что Трамп сможет без перебоев выполнять обязанности главы государства. Об этом пишет пресс-служба Белого дома.
Из-за чего мог разбиться АН-26 под Харьковом
Самолет АН-26, который выполнял учебные полеты с курсантами, потерпел крушение неделю назад возле аэродрома в Чугуеве Харьковской области. В катастрофе погибли 26 человек. Четких ответов, почему так произошло, до сих пор нет.
С первых дней трагедии чиновники выдвигали различные версии катастрофы. Часто они коренным образом отличались друг от друга. Для расследования причин аварии Кабинет Министров создал специальную комиссию, Министерство обороны направило генеральную инспекцию, а Государственное бюро расследования открыло уголовное производство.
Председатель Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер публично заявил о "промедлении" работников аэродрома, которые давали разрешение на посадку борту.
Россия начала очередной призыв в Крыму
1 октября в России, а также в оккупированном Крыму стартовал призыв на военную службу. Соответствующий указ был подписан российским президентом Владимиром Путиным. В российскую армию планируют призвать 135000 человек.
Украина решительно осуждает действия Москвы, которые нарушают международное гуманитарное право.
Международное право запрещает России принуждать жителей оккупированного Крыма служить в ее вооруженных или вспомогательных силах, а также оказать давление и вести пропаганду для добровольного вступления в армию.
Дания разрешила достроить Северный поток-2
Консорциум Nord Stream 2 AG получил разрешение Датского энергетического агентства на эксплуатацию газопровода Северный поток-2 на континентальном шельфе Дании.
Разрешение действительно при соблюдении ряда условий, касающихся безопасности.
При этом условия разрешения на строительство, выданного 30 октября 2019, хранятся в части эксплуатации. Так, трубопровод может быть запущен только после того, как хотя бы одна его часть пройдет испытания и получит соответствующее разрешение.
Гибель Ирины Славиной
Главный редактор нижегородского издания KozaPress Ирина Славина подожгла себя у здания областного МВД. Она скончалась на месте. Об этом в пятницу, 2 октября, сообщил сам новостной интернет-портал со ссылкой на ее мужа.
На своей странице в Facebook Славина оставила запись: "В моей смерти прошу винить Российскую Федерацию".
Накануне трагедии, 1 октября, в квартире Славиной прошел обыск по делу "Открытой России". В квартиру журналистки ворвались сотрудники Следственного комитета РФ, полиции и Специального отряда быстрого реагирования.
Пятипроцентный барьер на местных выборах преодолевают пять партий
По результатам агрегированного рейтинга партий на местных выборах условный 5% барьер преодолевают пять партий: «Слуга народа» 15,5% тех, кто определился и намерен прийти на выборы, «Европейская солидарность» - 11,4%, «Оппозиционная платформа - За жизнь»- 11,4%,«Батькивщина»- 8,3% и «За будущее»- 6,2%.
Большинство опрошенных (60-70%) считают, что для партий на местном уровне более важно иметь сильного местного лидера, чем известного национального, опытного политика, чем «новые лица», хорошую команду, чем сильного лидера.
45% считают, что для кандидата на городского/сельского голову важнее решать текущие проблемы. В то же время, почти столько же (43%) убеждены, что ему важнее предлагать стратегию развития населенного пункта. Интересно, что для старших респондентов важнее стратегия, тогда как для молодежи - текущие вопросы.
Янукович проиграл апелляцию и официально стал осужденным
Киевский апелляционный суд отказался признать незаконным приговор Оболонского районного суда столицы экс-президенту Виктору Януковичу по делу о государственной измене.
Янукович подозревается в организации путем превышения власти преследований и убийств участников массовых акций протеста 18-20 февраля 2014 года в Киеве и других городах Украины.
24 января 2019 Оболонский райсуд Киева заочно признал Януковича виновным в государственной измене и пособничестве в ведении агрессивной войны, приговорив его к 13 годам лишения свободы. Вместе с тем, суд не признал доказанной вину экс-президента в посягательстве на территориальную целостность Украины.
По результатам агрегированного рейтинга партий на местных выборах условный 5% барьер преодолевают пять партий: «Слуга народа» 15,5% тех, кто определился и намерен прийти на выборы, «Европейская солидарность» - 11,4%, «Оппозиционная платформа - За жизнь»- 11,4%,«Батькивщина»- 8,3% и «За будущее»- 6,2%.
Большинство опрошенных (60-70%) считают, что для партий на местном уровне более важно иметь сильного местного лидера, чем известного национального, опытного политика, чем «новые лица», хорошую команду, чем сильного лидера.
45% считают, что для кандидата на городского/сельского голову важнее решать текущие проблемы. В то же время, почти столько же (43%) убеждены, что ему важнее предлагать стратегию развития населенного пункта. Интересно, что для старших респондентов важнее стратегия, тогда как для молодежи - текущие вопросы.
Янукович проиграл апелляцию и официально стал осужденным
Киевский апелляционный суд отказался признать незаконным приговор Оболонского районного суда столицы экс-президенту Виктору Януковичу по делу о государственной измене.
Янукович подозревается в организации путем превышения власти преследований и убийств участников массовых акций протеста 18-20 февраля 2014 года в Киеве и других городах Украины.
24 января 2019 Оболонский райсуд Киева заочно признал Януковича виновным в государственной измене и пособничестве в ведении агрессивной войны, приговорив его к 13 годам лишения свободы. Вместе с тем, суд не признал доказанной вину экс-президента в посягательстве на территориальную целостность Украины.
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