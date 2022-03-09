Свежие новости Украины с сурдопереводом выпуск №11. Доступ по ссылке

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Нагорный Карабах: суть конфликта

В воскресенье 27 сентября стало известно о начале боев между вооруженными силами Армении и Азербайджана из-за Нагорного Карабаха. Это территория на юго Кавказе, заселенная преимущественно этническими армянами, которую советская власть в 1921 году передала Азербайджану как автономное образование.

Стороны обвиняют друг друга в эскалации насилия. В Армении и Азербайджане объявили военное положение и мобилизацию. Это самое масштабное обострение, по меньшей мере, с 2016 года.

Россия, союзница Армении, является доминирующей военной силой на Кавказе. Россия имеет договор о взаимной обороне с Арменией и военную базу там (в Гюмри, недалеко от армяно-турецкой границы), но также декларирует дружеские отношения с Азербайджаном и продает ему большие объемы оружия. В Кремле заявили, что Россия стремится разрешить кризис мирным путем.



Пожары в Луганской области достигли населенного пункта Станица Луганская

Масштабные лесные пожары в Луганской области спровоцировали критическую ситуацию сразу в нескольких районах, несколько сел полностью выгорело.

С эпицентра бедствия эвакуировали около 1 тыс. человек, огонь угрожает нескольким десяткам населенных пунктов. Известно, как минимум, о 9 жертвах пожаров и 14 пострадавших. Из-за сильного ветра появляются новые очаги, подавляющее большинство из них - в районе линии фронта. В целом огонь охватил около 10 000 гектар территории Луганской области.

Сейчас в Станице Луганской горят почти все дома на улице Донецкая, пожар сопровождается взрывами. Тушение пожаров осложняется детонацией взрывоопасных предметов, оставшихся во дворах и в домах после массированных обстрелов в 2014-2016 годах.



и его жена Мелания заболели

За пару часов до этого сообщения в Twitter Трамп написал, что у его помощницы Хоуп Хикс тест показал коронавирус.

Как сообщает Fox News, Хикс ездила с Трампом в Миннесоту, а также летела с ним одним бортом на дебаты с кандидатом в президенты Джо Байденом.

Личный врач президента США Шон Конли заявил, что оба "чувствуют себя хорошо", и выразил надежду, что Трамп сможет без перебоев выполнять обязанности главы государства. Об этом пишет пресс-служба Белого дома.



Из-за чего мог разбиться АН-26 под Харьковом

Самолет АН-26, который выполнял учебные полеты с курсантами, потерпел крушение неделю назад возле аэродрома в Чугуеве Харьковской области. В катастрофе погибли 26 человек. Четких ответов, почему так произошло, до сих пор нет.

С первых дней трагедии чиновники выдвигали различные версии катастрофы. Часто они коренным образом отличались друг от друга. Для расследования причин аварии Кабинет Министров создал специальную комиссию, Министерство обороны направило генеральную инспекцию, а Государственное бюро расследования открыло уголовное производство.

Председатель Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер публично заявил о "промедлении" работников аэродрома, которые давали разрешение на посадку борту.



Россия начала очередной призыв в Крыму

1 октября в России, а также в оккупированном Крыму стартовал призыв на военную службу. Соответствующий указ был подписан российским президентом Владимиром Путиным. В российскую армию планируют призвать 135000 человек.

Украина решительно осуждает действия Москвы, которые нарушают международное гуманитарное право.

Международное право запрещает России принуждать жителей оккупированного Крыма служить в ее вооруженных или вспомогательных силах, а также оказать давление и вести пропаганду для добровольного вступления в армию.



Дания разрешила достроить Северный поток-2

Консорциум Nord Stream 2 AG получил разрешение Датского энергетического агентства на эксплуатацию газопровода Северный поток-2 на континентальном шельфе Дании.

Разрешение действительно при соблюдении ряда условий, касающихся безопасности.

При этом условия разрешения на строительство, выданного 30 октября 2019, хранятся в части эксплуатации. Так, трубопровод может быть запущен только после того, как хотя бы одна его часть пройдет испытания и получит соответствующее разрешение.



Гибель Ирины Славиной

Главный редактор нижегородского издания KozaPress Ирина Славина подожгла себя у здания областного МВД. Она скончалась на месте. Об этом в пятницу, 2 октября, сообщил сам новостной интернет-портал со ссылкой на ее мужа.

На своей странице в Facebook Славина оставила запись: "В моей смерти прошу винить Российскую Федерацию".

Накануне трагедии, 1 октября, в квартире Славиной прошел обыск по делу "Открытой России". В квартиру журналистки ворвались сотрудники Следственного комитета РФ, полиции и Специального отряда быстрого реагирования. В воскресенье 27 сентября стало известно о начале боев между вооруженными силами Армении и Азербайджана из-за Нагорного Карабаха. Это территория на юго Кавказе, заселенная преимущественно этническими армянами, которую советская власть в 1921 году передала Азербайджану как автономное образование.Стороны обвиняют друг друга в эскалации насилия. В Армении и Азербайджане объявили военное положение и мобилизацию. Это самое масштабное обострение, по меньшей мере, с 2016 года.Россия, союзница Армении, является доминирующей военной силой на Кавказе. Россия имеет договор о взаимной обороне с Арменией и военную базу там (в Гюмри, недалеко от армяно-турецкой границы), но также декларирует дружеские отношения с Азербайджаном и продает ему большие объемы оружия. В Кремле заявили, что Россия стремится разрешить кризис мирным путем.Масштабные лесные пожары в Луганской области спровоцировали критическую ситуацию сразу в нескольких районах, несколько сел полностью выгорело.С эпицентра бедствия эвакуировали около 1 тыс. человек, огонь угрожает нескольким десяткам населенных пунктов. Известно, как минимум, о 9 жертвах пожаров и 14 пострадавших. Из-за сильного ветра появляются новые очаги, подавляющее большинство из них - в районе линии фронта. В целом огонь охватил около 10 000 гектар территории Луганской области.Сейчас в Станице Луганской горят почти все дома на улице Донецкая, пожар сопровождается взрывами. Тушение пожаров осложняется детонацией взрывоопасных предметов, оставшихся во дворах и в домах после массированных обстрелов в 2014-2016 годах. Трамп Президент Соединенных Штатов Америки Дональд и его жена Мелания заболели коронавирусной болезнью COVID-19.За пару часов до этого сообщения в Twitter Трамп написал, что у его помощницы Хоуп Хикс тест показал коронавирус.Как сообщает Fox News, Хикс ездила с Трампом в Миннесоту, а также летела с ним одним бортом на дебаты с кандидатом в президенты Джо Байденом.Личный врач президента США Шон Конли заявил, что оба "чувствуют себя хорошо", и выразил надежду, что Трамп сможет без перебоев выполнять обязанности главы государства. Об этом пишет пресс-служба Белого дома.Самолет АН-26, который выполнял учебные полеты с курсантами, потерпел крушение неделю назад возле аэродрома в Чугуеве Харьковской области. В катастрофе погибли 26 человек. Четких ответов, почему так произошло, до сих пор нет.С первых дней трагедии чиновники выдвигали различные версии катастрофы. Часто они коренным образом отличались друг от друга. Для расследования причин аварии Кабинет Министров создал специальную комиссию, Министерство обороны направило генеральную инспекцию, а Государственное бюро расследования открыло уголовное производство.Председатель Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер публично заявил о "промедлении" работников аэродрома, которые давали разрешение на посадку борту.1 октября в России, а также в оккупированном Крыму стартовал призыв на военную службу. Соответствующий указ был подписан российским президентом Владимиром Путиным. В российскую армию планируют призвать 135000 человек.Украина решительно осуждает действия Москвы, которые нарушают международное гуманитарное право.Международное право запрещает России принуждать жителей оккупированного Крыма служить в ее вооруженных или вспомогательных силах, а также оказать давление и вести пропаганду для добровольного вступления в армию.Консорциум Nord Stream 2 AG получил разрешение Датского энергетического агентства на эксплуатацию газопровода Северный поток-2 на континентальном шельфе Дании.Разрешение действительно при соблюдении ряда условий, касающихся безопасности.При этом условия разрешения на строительство, выданного 30 октября 2019, хранятся в части эксплуатации. Так, трубопровод может быть запущен только после того, как хотя бы одна его часть пройдет испытания и получит соответствующее разрешение.Главный редактор нижегородского издания KozaPress Ирина Славина подожгла себя у здания областного МВД. Она скончалась на месте. Об этом в пятницу, 2 октября, сообщил сам новостной интернет-портал со ссылкой на ее мужа.На своей странице в Facebook Славина оставила запись: "В моей смерти прошу винить Российскую Федерацию".Накануне трагедии, 1 октября, в квартире Славиной прошел обыск по делу "Открытой России". В квартиру журналистки ворвались сотрудники Следственного комитета РФ, полиции и Специального отряда быстрого реагирования.

Пятипроцентный барьер на местных выборах преодолевают пять партий

По результатам агрегированного рейтинга партий на местных выборах условный 5% барьер преодолевают пять партий: «Слуга народа» 15,5% тех, кто определился и намерен прийти на выборы, «Европейская солидарность» - 11,4%, «Оппозиционная платформа - За жизнь»- 11,4%,«Батькивщина»- 8,3% и «За будущее»- 6,2%.

Большинство опрошенных (60-70%) считают, что для партий на местном уровне более важно иметь сильного местного лидера, чем известного национального, опытного политика, чем «новые лица», хорошую команду, чем сильного лидера.

45% считают, что для кандидата на городского/сельского голову важнее решать текущие проблемы. В то же время, почти столько же (43%) убеждены, что ему важнее предлагать стратегию развития населенного пункта. Интересно, что для старших респондентов важнее стратегия, тогда как для молодежи - текущие вопросы.



Янукович проиграл апелляцию и официально стал осужденным

Киевский апелляционный суд отказался признать незаконным приговор Оболонского районного суда столицы экс-президенту Виктору Януковичу по делу о государственной измене.

Янукович подозревается в организации путем превышения власти преследований и убийств участников массовых акций протеста 18-20 февраля 2014 года в Киеве и других городах Украины.

24 января 2019 Оболонский райсуд Киева заочно признал Януковича виновным в государственной измене и пособничестве в ведении агрессивной войны, приговорив его к 13 годам лишения свободы. Вместе с тем, суд не признал доказанной вину экс-президента в посягательстве на территориальную целостность Украины.