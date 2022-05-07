Свежие новости Украины с сурдопереводом и озвучкой – выпуск № 26

Когда могут принять госбюджет на 2021 год

Верховная Рада может принять госбюджет на 2021 год во втором чтении в течение двух недель. Как сообщает "РБК-Украина", об этом 28 ноября перед совещанием лидеров парламентских фракций заявил народный депутат, председатель фракции "Слуги народа" Давид Арахамия.

Арахамия высказал мнение, что в парламенте найдутся голоса для принятия документа. По его словам, госбюджет могут поддержать фракция ВО "Батькивщина", а также депутатские группы "За будущее" и "Доверие", которые голосовали за законопроект в первом чтении.

Посольство США назвало сумму помощи Украине с 2014 года

Соединенные Штаты Америки с 2014 года предоставили Украине помощи в целом на более 4,1 млрд долларов как в области безопасности, так и вне ее. Это составляет 116,85 млрд гривен, или около 2780 гривен на одного гражданина.

Об этом говорится в официальном заявлении посольства США в Украине для Студии Савика Шустера.

Кроме того, США также выдали Украине три суверенные гарантии займов на 1 млрд долларов каждая для содействия стабилизации экономики.

Украина - 9-я в мире по скорости распространения коронавируса

В странах Европы лидерами антирейтинга по количеству новых случаев COVID-19 являются Италия, Германия, Польша и Украина. В соответствующем мировом антирейтинге Украина находится на 9-м месте.

Лидерами регионального антирейтинга из общего числа выявленных заражений являются Франция, Испания, Великобритания, Украина занимает 8-е место. В соответствующем мировом антирейтинге Украина уже на 17-м месте.

По состоянию на момент публикации, в мире зафиксировано 62 млн случаев заражения.

В Украине вступили в силу изменения в ПДД

Согласно новым ПДД, водители и пассажиры такси, а также инструкторы по вождению в населенном пункте и за его пределами должны быть пристегнуты. В связи с этим таксисты обязаны обеспечить наличие ремней безопасности как на переднем, так и на заднем сиденье.

Кроме того, изменения в ПДД касаются и вида номерных знаков - запрещено менять их размеры, форму, обозначение, цвет и размещение, наносить на них дополнительные обозначения или закрывать их. Номерные знаки должны быть чистыми и достаточно освещенными.

Убит ведущий иранский ученый-ядерщик

В пятницу в Тегеране был убит ведущий ученый-ядерщик Мохсен Фахризаде, которого считают одним из вдохновителей скандальной ядерной программы Ирана. Об этом сообщает CNN.

Ученый погиб после того, как его автомобиль попал в засаду в районе к востоку от Тегерана. На фотографиях с места происшествия видно разбитое лобовое стекло автомобиля и кровь на дороге. Государственные СМИ Ирана заявили, что это убийство представляло собой покушение. Министр обороны Ирана, бригадный генерал Амир Хатами, заявил, что Фахризаде был убит в результате стрельбы и взрыва автомобиля Nissan.