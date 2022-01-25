Свежие новости Украины с сурдопереводом - выпуск №7

То, что и следовало ожидать…

И.о. министра образования и науки Сергей Шкарлет сообщил, что большая часть заведений среднего образования перейдут на смешанную форму обучения. Это касается тех зон, в которых будет введен локдаун из-за коронавируса. Уже известно, что Министерство наработало рекомендации по такому виду обучения не только в городских, но и сельских школах.

В субботу в Киеве на Майдане развернули большой белорусский национальный бело-красно-белый флаг. Акцию провели ко Дню белорусской символики. Таким образом украинцы в который раз показали свою поддержку белорусов, участвующих в протестах после президентских выборов в стране. Руководитель Офиса президента Андрей Ермак выразил позицию украинских властей относительно проведения местных выборов на территории ОРДЛО. В заявлении Офиса президента говорится, что выборы возможны только после полной деоккупации, урегулирование всех вопросов безопасности и с соблюдением стандартов ОБСЕ.

https://myc.news/politika/ermak_o_vyborah_na_donbasse_i_krymu

Появились новости о российском оппозиционере Алексее Навальном, который сейчас проходит лечение в немецкой клинике Шарите.

В своем Instagram Навальный описал свое физическое и эмоциональное состояние, которое он пережил на первых порах после выхода из комы. По его словам, еще недавно он не узнавал людей и не понимал, как разговаривать.

Сейчас он уже может ходить, но до полного восстановления еще далеко.

https://myc.news/glavnoe/navalnyj_rasskazal_o_svoem_samochuvstvii_i_vosstanovlenii_posle_otravleniya