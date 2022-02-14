Свежие новости Украины с сурдопереводом - выпуск №6

«В это трудно поверить, но этот приказ настоящий»
Юрий Бутусов возмущен приказом, согласно которому военнослужащих могут оштрафовать за огонь. Главный редактор издания Цензор. НЕТ заявил, что министр обороны Андрей Таран подписал приказ о штрафах для украинских военнослужащих за огонь по российским оккупационным войскам.
Главный редактор Цензор.НЕТ отмечает, что премия, согласно этому приказу, дается армии во время войны, чтобы она не стреляла и не нарушала прекращения огня - «а если военнослужащий открывает огонь, в том числе в ответ, его могут оштрафовать и лишить премии».
Бутусов убежден, что этот приказ противоречит Конституции Украины и законодательству, которое требует защищать страну.
МОЗ объяснило, кому теперь не нужен ПЦР-тест
Отныне тесты полимеразной цепной реакции не нужно сдавать людям, у которых закончилась 14 дневная изоляция и не наблюдается симптомов.
Это решение также касается школьников, которые, в результате инфицирования одного из учеников класса, были отправлены на самоизоляцию.
По словам главы Минздрава, такое решение также поможет разгрузить государственные лаборатории.
Зеленский завершит войну в Донбассе до завершения своей каденции
Глава Офиса президента Андрей Ермак прогнозирует, что война на Донбассе будет завершена до конца каденции Владимира Зеленского.
Первым шагом к окончанию войны Ермак назвал нынешнее перемирие на Донбассе. Он подчеркнул, что сейчас Украина находится в двух форматах по урегулированию конфликта на Донбассе - минском и нормандском.
По словам Ермака, со стороны оккупантов продолжаются провокации. Он признал, что механизм о перемирии на Донбассе не идеален.
Бутылка с водой не была источником отравления - яд был в другом месте
Бутылка с водой не была источником отравления - яд был в другом месте
Соратники российского оппозиционера Алексея Навального считают, что нервно-паралитическое вещество "Новичок", которым он отравился, было в томском отеле, но не в бутылке с водой, на поверхности которой был обнаружено яд.
По словам сотрудника Фонда борьбы с коррупцией Георгия Албурова, Навальный просто пил из нее после того, как был отравлен, и оставил следы. Сотрудники отеля отказались показывать представителям Фонда борьбы с коррупцией и адвокатам записи с камер видеонаблюдения. Албуров предположил, что это могло быть связано с тем, что они могли отразить момент отравления Навального.
Факт отравления Алексея Навального нервно-паралитическим веществом из группы "Новичок" сначала подтвердила немецкая военная лаборатория, позднее - лаборатории еще двух стран - Франции и Швеции.
Резолюция ООН
Резолюция ООН
Высший орган по правам человека ООН в пятницу принял резолюцию, требующую быстрого и усиленного контроля за нарушениями в Беларуси, после сообщений о пытках и задержаниях.
Анаис Марин, специальный докладчик совета по правам человека в Беларуси, заявила, что более 10 000 человек были жестоко арестованы за участие в мирных акциях протеста. Она призвала власти прекратить "усиление насилия".
Представитель Беларуси в ООН Юрий Амбразевич отверг заявления о пытках и задержаниях, заявив, что "средства массовой информации и социальные сети дают неоднозначную картину реальности". Он настаивает на том, что срочная дискуссия представляет собой «внешнее вмешательство» в белорусские дела.
Пандемия COVID-19 может быть использована как технология для срыва выборов на некоторых избирательных участках
В этом контексте Центральной избирательной комиссии Украины следует разработать алгоритм, как действовать, если будет попытка просто сорвать работу некоторых территориальных избирательных комиссий, отметил политолог, председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.
"Возможны очень серьезные сюрпризы именно в силу того, что многие люди на выборы не придут. Я должен прогнозировать, что на некоторых участках выборы могут быть признаны несостоявшимися именно потому, что не будет комиссий", - добавил эксперт корпорации стратегического консалтинга "Гардарика" Константин Матвиенко.
Лукашенко, Путин и Трамп получили «шнобель»
Лукашенко, Путин и Трамп получили «шнобель»
"Шнобелевская премия" (The Ig Nobel Prize) - это шуточная награда за достижения, "которые сначала вызывают смех, а затем заставляют задуматься". Она является пародией на престижную международную награду - Нобелевскую премию.
Лауреатами 30-й "Шнобелевской премии" в области медицинского образования в этом году стали лидеры 9 стран. Для Александра Лукашенко это уже вторая "Шнобелевская премия". Он уже получил ее в 2013 году. Тогда ему была присуждена премия мира за то, что он запретил публичные аплодисменты. Также ее получила милиция Беларуси за арест однорукого человека в связи с нарушением запрета.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии