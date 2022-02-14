Свежие новости Украины с сурдопереводом - выпуск №6

Лауреатами 30-й "Шнобелевской премии" в области медицинского образования в этом году стали лидеры 9 стран. Для Александра Лукашенко это уже вторая "Шнобелевская премия". Он уже получил ее в 2013 году. Тогда ему была присуждена премия мира за то, что он запретил публичные аплодисменты. Также ее получила милиция Беларуси за арест однорукого человека в связи с нарушением запрета.

"Шнобелевская премия" (The Ig Nobel Prize) - это шуточная награда за достижения, "которые сначала вызывают смех, а затем заставляют задуматься". Она является пародией на престижную международную награду - Нобелевскую премию.