Свежие новости с озвучкой и сурдопереводом. Выпуск №23

Карантин выходного дня уже действует

Для уменьшения распространения китайского вируса правительство ввело в Украине режим выходного дня, который уже начал действовать (с 00.00 14 ноября).

Карантин ввели на три недели (до 30 ноября). Теперь каждую субботу и воскресенье в стране будет действовать ряд ограничений.

Так, на своем заседании Кабмин запретил деятельность в Украине на период карантина выходного дня общепита (кроме работы на вынос), торговых центров, культурных заведений, а также спортивных залов, фитнес-центров и бассейнов. Кроме того запрещено селиться в отелях (кроме выполняющие социальные функции).

От масла - одно название

Антимонопольный комитет оштрафовал пять молочных компаний за обман на 30 млн грн. Производители молочной продукции использовали маркировку «сливочное масло» на продуктах из растительных жиров и смесей неизвестного происхождения. Сливочным маслом может называться только продукт, который на 100% состоит из молочных жиров.

«Используя название" сливочное масло "на продукции, которая содержит немолочные и растительные жиры, производители распространяли информацию, что вводит в заблуждение потребителей и получали неправомерное конкурентное преимущество», - констатировали в Комитете.

Лукашенко пригрозил санкциями Украине

Непризнанный президент Беларуси Александр Лукашенко раскритиковал украинского лидера Владимира Зеленского за позицию Киева по ситуации в Беларуси. Лукашенко также пригрозил ввести санкции против Украины.

Кроме того, недавно Беларусь закрыла границу с Украиной якобы из карантин. МИД Украины изучает это решение белорусских властей, и если причины закрытия границы были политическими, ведомство готово дать ответ.

Умерла 35-летняя жена бывшего главы Минздрава Украины Александра Квиташвили, 35-летняя Анастасия Островская

По информации "Обозревателя", месяц назад Островский сделали операцию по удалению камней из желчного пузыря в частной клинике. По данным издания, ее проводили без разреза, лапароскопическим методом.

"Она должна была продолжаться 40 минут, но тянулась 5 часов из-за того, что хирурги случайно перерезали сосуд, который питал печень. После недели реабилитации пришлось делать еще одну операцию из-за проблем с дренажами", - говорится в сообщении.

Через неделю женщину снова госпитализировали, через день провели четвертую операцию. Ее ввели в наркотический сон и провели ряд реанимационных действий, которые не увенчались успехом, добавили в издании.

Умер Армен Джигарханян

Народный артист СССР, актер театра и кино Армен Джигарханян умер на 86-м году жизни.

В апреле 2018 Джигарханян был госпитализирован в одну из московских клиник с инфарктом, находился в коме. Затем он восстановился и вернулся к репетициям в театре. Потом было еще несколько госпитализаций, врачи подозревали гипертонический криз и невралгию, но серьезных заболеваний не проявляли. Позже он неоднократно проходил плановые обследования в больницах.

Армен Джигарханян родился 3 октября 1935 года. С 1996 года был президентом и художественным руководителем Московского драматического театра. Известен по ролям в таких фильмах как "Здравствуй, это я!", "Новые приключения неуловимых", "Собака на сене", "Здравствуйте, я ваша тетя", "Место встречи изменить нельзя", "Тегеран-43", " город Зеро ","Паспорт"," Цареубийца ".