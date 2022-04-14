Свежие новости на языке жестов с озвучкой. Выпуск №22

13:46 18 ноября Киев, Украина

Число заболевших за сутки превысило 12,5 тысяч

И вот, в очередной раз обновлен суточный рекорд по коронавирусу. Как сообщает Минздрав, в субботу, 14 ноября, за минувшие сутки выявлено 12 524 случая заболевания.

В частности, заболели 474 ребенка и 496 медработников.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1053), Запорожской (805), Одесской (758), Харьковской (749) и Киевской (698) областях.

Госдепартамент США блокирует Байдену доступ к ресурсам

В Госдепе уже накопилась пачка писем иностранных лидеров с поздравлениями Байдену, но администрация Трампа не позволяет ему получить к ним доступ.

Байдену также блокируют доступ к ежедневным брифингам американской разведки, которые доступны Трампу. Если так будет продолжаться дальше, есть опасения, что администрация Байдена будет оставаться в неведении до момента его вступления в должность.

Иностранные лидеры начали понимать, что государство не может связать их с избранным президентом, и их команды обратились к бывшим дипломатам времен 44-го президента Барака Обамы за помощью.

Отчет ООН прогнозирует упадок украинской экономики

Из-за пандемии коронавируса экономика Украины может оказаться в худшей за десятилетие рецессии. В результате девять миллионов людей окажутся в бедности. Об этом говорится в отчете Управления ООН по координации гуманитарных вопросов.

С начала пандемии более 80% украинских домохозяйств потеряли доходы, а в более чем 40% семей по крайней мере кто-то один потерял работу. Также в сентябре 15% домохозяйств заявили, что имеют долги - в начале пандемии таких было 11%.

В Украине появится 5G интернет

Во время заседания Кабмина в среду, 11 ноября был утвержден план подготовки к развертыванию систем связи пятого поколения, согласно плану связь 5G в Украине появится уже в конце 2021 года.

Конкурс на распределение лицензий на предоставление 5G запланирован на февраль 2021 года.В октябре 2021 года победители конкурса получат доступ к радиочастотам.

В декабре 2021 года мобильная связь 5G станет доступна рядовым потребителям, указано в плане правительства.

Чуда не произошло: в Минске умер избитый мужчина

12 ноября, в 20:00 в реанимации скончался Роман Бондаренко, который накануне был избит в Минске неизвестными людьми в масках.

В то время, как в милиции утверждают, что в избиении молодого человека силовики не участвовали, соседи погибшего рассказывают про странных людей в масках, балаклавах и микроавтобусы, как во время протестов, которые появились вечером 11 ноября на Площади перемен, они начали снимать бело-красно-белые ленточки, которыми жители двора украсили дворовую площадку. Одна из свидетельниц назвала их «тихарями».

Роман Бондаренко был одним из тех, кто вышел и на словах пытался убедить приезжих этого не делать.