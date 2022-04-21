Сателлиты зомби

Что делать, если ты надоел всем? Своим поведением, своими указаниями, самой своей сущностью? Если ты на собственном примере можешь только доказывать негативные последствия своих действий и вовсе ничего не можешь предложить положительного и полезного? Ты понимаешь, что у тебя нет друзей, нет партнеров, нет единомышленников. Ты от этого страдаешь. Но – ты огромен. Не сильный, а лишь огромный, но и этого достаточно, что бы с тобой соглашались и перед тобой ползали. По крайней мере, тебе так кажется. Ты считаешь себя главным и непоколебимым. Ты – центр вселенной! И ты ошибаешься. Бог не дал тебе главного - ума! У тебя огромное тело и маленькие больные мозги, которые толкают тебя в пропасть. И ты падаешь ...

Трагедия людей очевидна. Это личная трагедия самого человека и его окружения. Но если на месте такого человека оказывается целая страна? Тем более, если она занимает огромную площадь, населенная сотнями миллионов людей, которые стремятся к лучшей жизни, но руководит этой страной нелепый и болезненный мозг? Это уже трагедия континента или даже мира! Застряв в своих видениях мирового господства, такой мозг не может объективно оценивать реальность и пытается приспособить ее, реальность, под свои клинические прихоти и потребности. Такая страна превращается в огромного дурака с топором, от которого бегут и стараются не попасть ему на глаза, и, наконец, будут вынуждены собраться всем миром, отобрать топор и отправить на принудительное лечение. В данном случае – лоботомию.

Кремль понимает, что время такого лечения уже не за горами. Поэтому он пытается всеми силами окружить себя пусть не друзьями, потому что у такого дурака не может быть друзей, но хотя бы теми, кто будет вынужден терпеть его поведение и не сможет противодействать. Кремль идет на все. На подкупы, запугивания, даже убийства непокорных. Но это уже мало помогает. Уже даже тело страны – ее люди – поняли, что с мозгами не все в порядке. Мозги больны. И больны неизлечимо.

Что уж говорить о внешнем окружении! Страны, которые Кремль десятилетиями считал «вассалами» имперской России, практически вышли из-под контроля. Прибалтика, Молдова, Беларусь, Кавказ, Азия. Украина, которая смогла силой «оторвать» себя от «московского призрачного счастья», показав миру, что настоящая сила в правде, а не в количестве танков и ракет, стала настоящим путеводителем для других стран «принудительной московской дружбы».

Кремль старается не выпустить из своей сферы влияния Беларусь. Народы Беларуси и России на самом деле имеют очень много общего. Для Кремля Беларусь была неким резервом или даже «заповедником» национальных традиций и «скрепов». Но выяснилось, что народу «братской» Беларуси гораздо ближе европейские демократические ценности, чем призрачные «кремлевские скрепы». Даже спокойные и уравновешенные белорусы поняли неспособность кремлевского мозга вести людей к счастью и процветанию. Сотни тысяч простых людей вышли на уличные протесты с целью прекратить постоянную ложь и унижение, к которым привела прокремлевская политика предыдущего руководства страны. Лукашенко, «младший брат» Путина по авторитарности правления, предпоследний диктатор Европы, своими действиями развеял последние иллюзии о «демократическом направлении» такого режима. Никакой демократии, никакой свободы волеизъявления! Никакой надежды!

Попытки Кремля в «ручном режиме» контролировать развитие общества таких стран-сателлитов в первую очередь проявляется в попытках влияния на избирательные процессы. Кремль готов на любые шаги ради того, чтобы главные «кресла» на выборах получали прокремлевские кандидаты и партии. Россия уже проиграла Беларусь. В любом варианте дальнейшего развития ситуации, вариант «московского выбора» уже проигран. Россия переиграла сама себя упорно стараясь не принимать во внимание сопротивление миллионов белорусов нелегитимной прокремлевской власти Лукашенко. На очереди Молдова.

Похоже на то, что Игорь Додон не будет бороться за президентский пост после подведения итогов голосования в Молдавии. Происходит что-то фантасмагорическое, но вполне реальное – гражданка Румынии Майя Санду победила на выборах Президента Республики Молдова.

Что это событие означает для Москвы?

Президент Молдавии отвечает за внешнюю политику государства. Курс на евроинтеграцию, и, возможно, даже на объединение с Румынией на ближайшие 4 года обеспечен. Этого времени достаточно для того, чтобы пророссийские политические силы Молдовы полностью потеряли свое влияние в стране. Такая ситуация сделает невозможным «разворот на Восток» на следующих президентских выборах.

При президенте Санду возможно обострение ситуации в Приднестровье. На территории ПМР, по разным данным, проживает более 200 000 российских граждан. Новым руководством Молдовы будет подниматься вопрос о выводе Оперативной группы российских войск из Приднестровского региона. В 2018 году, когда Генассамблея ООН призвала Москву вывести свои войска из Приднестровья, Игорь Додон, в то время президент Молдовы, не поддержал резолюцию. Теперь же, не сложно предположить, что Майя Санду начнет ссылаться на этот документ и возможно даже просить помощи у НАТО для того, чтобы заставить российских военных покинуть ПМР.

Наступает сложный период развития российско-молдавских межгосударственных отношений, в котором будет больше прагматизма и все меньше разговоров о братских исторических связях.

Россия стремительно теряет «союзников», от которых остаются только расходы на содержание анклавов: от Грузии России достались Южная Осетия и Абхазия, от Украины Крым, ДНР и ЛНР, от Молдовы - только Приднестровье, от Армении - разрушена войной маленькая часть бывшего Карабаха . Эти анклавы не имеют никакой своей экономики, ничего не производят, живут за счет России, «проедая» последние и без этого призрачные возможности роста экономики России и шансы на улучшение благосостояния россиян.

Прибалтика полностью ушла в ЕС, Азербайджан интегрировался в турецкий проект, Средняя Азия меняет прокремлевский вектор на дружбу с Турцией и Китаем. Не лучше ситуация и на кавказских «окрестностях» самой России: южные республики делают вид, что является частью России только до тех пор, пока Россия сможет их содержать.

Но деньгами долго не удержишь привычное Кремлю положение вещей. «Проиграв» практически все выборы в странах - сателлитах, Россия не может предложить им ничего другого кроме финансового ресурса. Но, к сожалению, для России, население этих стран уже четко понимает стоимость такой «безвозмездной» помощи со стороны Кремля. Исходя из последних событий, такое развитие ситуации не устроит людей, которые хотят свободы, демократии и процветания для своих независимых стран!