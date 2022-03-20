Последние новости Украины на языке жестов. Выпуск №16

15:15 27 октября Киев, Украина

Что будет с коронавирусом в Украине после выборов

Министерство здравоохранения делает все, что можно сделать в этой ситуации для того, чтобы уменьшить риск распространения коронавирусной инфекции во время выборов. Несмотря на это, риск заражения все же есть.

Врач-инфекционист Юрий Жигарев спрогнозировал возможное влияние этого события на распространение коронавируса в стране. Также он прокомментировал возможность "самоуничтожения" COVID-19 и сроки изобретения вакцины.

Если взять SARS-1, который был еще в 2003 году, то мы как раз имели такую ситуацию, когда заболеваемость пошла на спад до того, как была разработана эффективная вакцина. Будет ли так сейчас, я не знаю, но исключить это тоже нельзя ", - отметил медик.

Тарифы на тепло ударят по украинцам

Учитывая, что в октябре цена на газ выросла на 8,4% по сравнению с сентябрем, и поставщики отпускали его по 5,3 - 6,8 гривен за кубометр, бытовым потребителям придется раскошелиться.

Рост цен спровоцировал повышение стоимости газа в Европе. Там она выросла до 181 долларов за тысячу кубометров - это самая высокая цена с ноября прошлого года. Для сравнения: в мае 2020-го его оценивали в 55 долларов. В США голубое топливо несколько дней назад "подскочило" с 100 до 117 долларов.

Представитель Ассоциации поставщиков энергоресурсов Артем Компан предупредил украинский, что стоимость отопления может меняться ежемесячно.

Посольство США рекомендовало американцам в Беларуси запастись едой

Посольство США в Беларуси 23 октября в связи с истечением срока ультиматума, который лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановська выдвинула президенту Александру Лукашенко, опубликовало рекомендации для своих граждан.

Дипломаты советуют американцам в Беларуси поддерживать по крайней мере трехдневные запасы пищи, воды, лекарств и необходимых вещей, изучить пути для выезда из страны, следить за новостями и всегда носить с собой документы, удостоверяющие их личность.

В дипмиссии призвали своих граждан избегать массовых собраний и быть готовыми к тому, что массовые протесты могут быстро перерасти в конфронтацию и насилие.

Во Франции рекордный рост числа больных

За прошедшие сутки было выявлено 42 032 новых случая заболевания. Днем ранее сообщалось о более 41 000 заражений.

Эпидемия коронавируса во Франции 23 октябре превысил символический порог в один миллион случаев, выявленных с момента начала заболевания во Франции. Так, с января в стране было 1041075 положительных тестов на коронавирус.

В настоящее время во Франции с коронавируса госпитализированы 15 008 человек, в том числе 2441 человек находится в реанимации.

Новая стратегия безопасности на дорогах

Кабинет Министров Украины утвердил стратегию повышения безопасности дорожного движения в Украине на период до 2024 года. По словам министра инфраструктуры Владислава Криклия, ключевой целью стратегии является снижение уровня смертности в результате ДТП по сравнению с 2019 годом - как минимум на 30% к 2024 году, и на 50% к 2030 году.

Водителей ждет абсолютно новая классификация дополнительных элементов для снижения скорости на дорогах и повсеместное увеличение их количества.

Также стратегия, которую проводит сейчас Министерство инфраструктуры, включает в себя комплексный подход к цифровизации и внедрение интеллектуальной транспортной системы, развития современной инфраструктуры безопасности, создание системы эффективной и быстрой помощи пострадавшим в ДТП.