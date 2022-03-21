Новости Украины с сурдопереводом и озвучкой. Выпуск №17

15:23 27 октября Киев, Украина

Итог избирательной кампании - более 600 уголовных дел

В Единый реестр досудебных расследований внесли сведения относительно 622 уголовных производств: 310 открытых по фактам нарушения избирательного законодательства, 312 – связанных с избирательным процессом.

В период с 5 сентября по 24 октября в целом поступило 7877 заявлений и сообщений о нарушении избирательного законодательства. Всего органами полиции составлено 1676 протоколов о совершении административных правонарушений, связанных с нарушением избирательного законодательства.

В МИД Армении заявили о росте числа беженцев

Как заявил министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян, почти 90 тысяч человек вынуждены были покинуть свои дома и стать беженцами.

По его словам, с 27 сентября населенные пункты Нагорного Карабаха находятся под постоянным обстрелом – беспилотники, ракеты, авиационная бомбежка.

«Люди живут под огнем. Это происходит каждый день, регулярно, это то, что происходит в Нагорном Карабахе, это то, что происходит с народом Нагорного Карабаха», – сказал министр.

Финальный баттл Байден vs Трамп

В течение вторых и финальных дебатов кандидаты неоднократно упоминали об Украине и противодействии России, в том числе затрагивался вопрос газодобывающей компании Burisma.

Президент США обвинил Джо Байдена в коррупции, напомнив об истории, связанной с его сыном Хантером Байденом и его участием в совете директоров Украинской газодобывающей компании Burisma.

Дональд Трамп подчеркнул, что его администрация, в отличие от администрации Обамы, предоставила военную помощь Украине.

Чем опасна легализация каннабиса в Украине

Каннабис, смола каннабиса, экстракты и настойки каннабиса входят в список «Особо опасные наркотические средства, оборот которых запрещен».

25 октября, в день местных выборов в Украине, пройдет всенародный опрос. Одной из тем, по поводу которой будут опрашивать граждан, станет идея легализации в Украине медицинского каннабиса.

В мире уже долгое время идут споры о преимуществах и недостатках использования каннабиса в медицинских целях. В Великобритании разрешили лекарства от эпилепсии на основе марихуаны, а 25 октября 2019 года во Франции приняли закон, разрешающий использование марихуаны в медицинских целях.

Уровень безработицы в Украине растет

С начала действия карантина, с 12 марта по 30 сентября: 504 тыс. украинцев получили статус зарегистрированного безработного; 324 тыс. граждан были трудоустроены, из них - 223 тыс. - безработных; 428 тыс. человек стали получать пособие по безработице; 396 тыс. вакансий было в базе данных службы занятости.

По состоянию на 21 октября на учете в службе занятости состоят 410 тыс. безработных, 347 тыс. из них получают пособие по безработице; а 67 тыс. вакансий есть в базе данных службы занятости.

По данным Госстата во втором квартале 2020 года уровень безработицы относительно всего трудоспособного населения вырос с 8,6% до 9,9%, или 1,7 млн человек.