Новости Украины с сурдопереводом и озвучкой - выпуск № 25

16:00 24 ноября Киев, Украина

Светлана Тихановская обвинила белорусских силовиков в терроризме

B ходе встречи с министром иностранных дел Нидерландов Стефаном Блоком, Светлана Тихановская, как лидер оппозиции Беларуси сделала официальное заявление, которое опубликовано и в Telegram-канале Тихановской. Она потребовала признать ОМОН и Главное управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией террористическими организациями.

B отношении официальных лиц Беларуси ЕС уже ввел два блока санкций. В "черном списке" находятся 55 представителей руководства страны, включая Александра Лукашенко и силовиков. Им запрещается въезд в ЕС, а их счета в европейских банках, если будут обнаружены, заморозят.

Kаждые 17 секунд от коронавируса умирает один житель Европы

По словам главы европейского подразделения ВОЗ Ханса Клюге, в 53 странах, которые входят в европейский регион согласно классификации организации, зафиксировано 15,7 млн случаев заболевания коронавирусом, около 4 млн из них выявлены за последний месяц.

Он отметил, что больше 80% европейских стран за последние две недели сообщили о показателях заболеваемости - более 100 случаев на 100 тыс. человек.

Накануне в ВОЗ сообщили, что в Европе фиксируется снижение темпов распространения коронавируса COVID-19, однако количество летальных исходов растет.

Определился кандидат на должность госсекретаря США

Джо Байден, который уже практически считается избранным на пост президента США, занят подбором кандидатур на должности в своем Госдепартаменте. По информации издания The Hill, он практически решил, кто может стать госсекретарем – главой Госдепа. Отмечается, что кандидатура будет объявлена на следующей неделе.

Неясно, кто станет выдвиженцем Байдена, но бывшее официальное лицо администрации (бывшего президента Барака) Обамы подтвердило Hill, что Тони Блинкен, дипломат-ветеран и давний союзник Байдена, считается фаворитом на данный пост.

B пострадавшем от взрыва госпитале восстановили подачу кислорода

B областном военном госпитале в Винниках под Львовом произошла авария. Вероятнее всего, произошел взрыв на пути подачи кислорода коронавирусным больным. Как сообщил сегодня в Facebook мэр Львова Андрей Садовый, подачу кислорода восстановили.

Он отметил, что пациентов, которых уже перевезли в Больницу скорой медицинской помощи, будут лечить на новом месте.

Ранее он сообщил, что причиной аварии в системе подачи кислорода мог стать взрыв при заправке.

Bторой локдаун не обрушит гривну

Национальный банк Украины уверяет, что девальвацию гривны ожидать не стоит. Даже при введении правительством второй волны карантина резкого обрушения национальной валюты, как в марте, не случится.

Об этом директор департамента открытых рынков Национального банка Украины Алексей Лупин сказал в среду в ходе XIX ежегодного форума финансовых директоров Украины.

С начала года гривна девальвировала почти на 20%.