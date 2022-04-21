Новости Украины с сурдопереводом и озвучкой - выпуск № 24

Шмыгаль подтвердил подготовку к локдауну в Украине

Кабмин обсуждает введение жесткого карантина в Украине, но будет ориентироваться на результат карантина выходного дня, в связи с чем точной даты пока нет. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в Facebook в субботу, 21 ноября.

Ранее в Минздраве сказали, когда потребуют ввести локдаун. Жесткий карантин попросят ввести повторно, когда в день выявят по 30000 новых случаев коронавируса.

Также в Украине начали штрафовать за отсутствие маски. Наказание пойдет не только за отсутствие маски в общественном месте, но и за ее неправильное ношение, в частности, если она не будет закрывать нос. Штраф от 170 до 255 гривен придется заплатить сразу же на месте.

С января в Украине меняются условия получения социальных выплат

С 2021 года украинцы пенсионного возраста, у которых недостаточно стажа, не смогут получать специальную социальную выплату, если не соответствуют изменившимся условиям. Об этом говорится в постановлении правительства №1098.

Размер соцпенсии должен компенсировать разницу между теми доходами, которые есть, и прожиточным минимумом для нетрудоспособных. Сейчас это 1712 грн. Если бюджет вашей семьи не покрывает указанную цифру, то разницу покроют из бюджета. Если же вообще нет заработка, то государство будет выплачивать полный прожиточный минимум.

К Зеленскому приехал автопробег с требованиями

В седьмую годовщину Революции достоинства к больнице "Феофания", где лечится президент Владимир Зеленский, устроили автопробег с рядом требований, в частности решить конституционный кризис.

Требования активистов касаются вопросов борьбы с коррупцией, некоторых законопроектов, вопросов политических репрессий, работы Трехсторонней контактной группы (ТКГ) и эпидемии COVID-19 в Украине.

Полиция открыла более тысячи производств за нарушения на местных выборах

В Украине с начала избирательной кампании полицейские открыли 1 тыс. 154 уголовных производства по фактам нарушений избирательного законодательства.

Всего органами полиции составлено 2 тыс. 480 протоколов о совершении административных правонарушений, связанных с нарушением избирательного законодательства.

В Единый реестр досудебных расследований внесены сведения о 1 тыс. 154 уголовных производствах: 737 открытых по фактам нарушения избирательного законодательства, 417 - связанных с избирательным процессом.

За семь лет вынесен только 21 приговор по делам Майдана

Об этом заявил руководитель департамента по расследованию дел Майдана Офиса генпрокурора Алексей Донской.

По словам Донского, с начала этого года в «делах Майдана» пострадавшими признаны более 2000 человек, 37 - были привлечены к уголовной ответственности, из них 26 правоохранителей, трое судей и восемь гражданских.

21 ноября 2020 в Украине отмечался День достоинства и свободы. Памятный день установлен в честь двух судьбоносных событий, которые изменили Украину, - Оранжевой революции 2004 года и Революции Достоинства 2013 года.