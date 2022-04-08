Новости Украины с сурдопереводом и озвучкой - выпуск №20

В Украине рекордные 10 700 случаев коронавируса в сутки

6 ноября в Украине зафиксировано 10 746 новых случаев COVID-19, при этом 187 человек умерли и 8685 выздоровели.

Среди новых заболевших - 316 детей и 519 медработников.

Всего за сутки выполнено 82 327 тестирований, в т.ч. методом ПЦР - 51258, методом ИФА - 31069.

По данным СНБО, больше всего летальных случаев 6 ноября произошло в Хмельницкой области - там от COVID-19 умерло 47 человек. Новых заражений в области зафиксировали 579.

Кличко в первом туре победил на выборах мэра Киева

Согласно подсчету голосов, победу одерживает Виталий Кличко со значительным отрывом от соперников - 50,52%. Это фактически позволяет не проводить второй тур выборов, ведь один из кандидатов набрал более половины от всех голосов.

Его поддержал 365161 избиратель.

С начала среди предвыборных фаворитов был Виталий Кличко со своей политической силой «УДАР» и кандидат от партии «Голос» Сергей Притула.

Лукашенко назвал условие перевыборов в Беларуси

В Беларуси с 9 августа не утихают массовые акции протеста несогласных с результатами голосования на выборах президента. По официальным данным, победу в них одержал Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционная кандидатка Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-полы показывали противоположную картину - уверенную победу Тихановской.

Александр Лукашенко 6 ноября заявил, что гарантирует проведение новых выборов в Беларуси, когда граждане примут такое решение.

"Некоторые от нас требуют новых выборов. Гарантирую вам новые выборы тогда, когда вы примете решение. Гарантирую", - заявил Лукашенко.

Трамп обвинил Байдена в попытке украсть голоса

Согласно последним данным, кандидату в президенты от демократов Джо Байдену для победы по-прежнему не хватает 6 голосов избирателей. Действующий президент США Дональд Трамп обвинил политических оппонентов в попытке украсть у него победу. При этом несколько новостных телеканалов прервали его выступление и мотивировали это борьбой с ложными сообщениями.

Трамп побеждает в Пенсильвании (там у него примерно 49,5%), но Байден уменьшает разрыв (49,2%). В Северной Каролине большинство голосов у Трампа. Окончательные итоги выборов в этом штате готовы объявить не раньше следующей недели. В Аризоне пока лидирует Байден с 50,1% голосов против 48,5% у Трампа. В Неваде с минимальным отрывом также лидирует кандидат от Демократической партии.

Умер Михаил Жванецкий

Писатель-сатирик и исполнитель собственных литературных произведений, народный артист Украины Михаил Жванецкий умер в возрасте 86 лет.

Жванецкий родился в Одессе и всю жизнь рассказывал об этом городе. В Приморском районе Одессы есть бульвар Жванецкого. А скульптура сатирика стоит в литературном музее города.

Жванецкий - первый и бессменный президент Всемирного клуба одесситов. Он автор книг "Год за два", "Моя Одесса", "Женщины", "Одесские дачи".

Последнее выступление сатирика состоялось в Киеве в июне 2019 года.