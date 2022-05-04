Новости Украины с сурдопереводом и озвучкой – выпуск № 27

15:25 07 декабря Киев, Украина

В Украине вспомнили жертв Голодоморов

28 ноября, в Украине траурный день. Это день памяти жертв Голодоморов. Невыносимо даже представить тот ужас, когда в стране с богатейшими черноземами, благодатным климатом и трудолюбивым населением, миллионы мужчин, женщин, стариков и детей умирали от голода. Умирали по жестокой воле правителя.

Чествовать память погибших начали в 1998 году с указом Леонида Кучмы. Современное название и дату дня определил указ Виктора Ющенко в мае 2007 года.

В ХХ веке Украина пережила три Голодомора: 1921-1923, 1932-1933 и 1946-1947 годов.

В Днепре школьники придумали маску, которая распознает вирусные инфекции

Днепропетровские юные гении из команды YOVi team, сконструировали маски для лица, которые в считанные секунды могут выявить вирус ковид и обычный грипп.

Разработчики свое устройство снабдили датчиками пульсоксиметрии, частоты дыхания, которые сразу же определяют симптомы инфекции.

Устройство "научили" измерять температуру, влажность и загрязнение воздуха, а также атмосферное давление.

Проект Северный поток-2

Санкции США распространяются не только на “Северный поток – 2”, но и организации, имеющие хоть какое-то отношение к проекту, по этой причине норвежская компания DNV GL, свернула деятельность и отказалась от дальнейшего предоставления своих услуг.

США ввели санкции против “Северного потока – 2” в конце 2019 года. После этого европейские подрядчики “Газпрома”, которые занимались укладкой трубопровода, прекратили работу и отозвали суда, например, швейцарская компания AllSeas.

Какие категории работников имеют право на 8 тысяч

Для получения COVID-помощи, в размере 8 000 грн., необходимо иметь одну из 6 категорий КВЭД и зарегистрироваться на портале и в мобильном приложении "Дія".

Финансовая помощь будет предоставляться однократно.

"Программа поддержки по инициативе президента Украины принята правительством и направлена на рассмотрение в Верховную Раду", - сообщил глава Минцифры Михаил Федоров.

Украинскому политзаключенному Марченко суд РФ дал 10 лет тюрьмы

26 ноября суд города Краснодара Российской Федерации вынес приговор украинскому политзаключенному Александру Марченко, по обвинению в шпионаже он получил 10 лет тюрьмы.

В 2014 году он отвез свою машину на СТО в Донецке. Из-за начала российской агрессии и войны не смог забрать транспорт из ремонта. В декабре 2018 года Марченко позвонил знакомый, сказал, что якобы человек, который незаконно ездил на его машине, сбежал из Донецка, поэтому есть возможность приехать в город и вернуть машину.

18 декабря он написал заявление в так называемое МВД «ДНР», в 11 утра позвонил жене и сообщил, что у него все хорошо и он будет ехать на пункт пропуска Успенка. Однако, больше на связь не выходил.