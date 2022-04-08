Новости Украины с сурдопереводом и озвучкой - выпуск №21

Главные пункты Плана действий ТКГ по Донбассу и их реальность
Много споров и противоречивых мнений вызывают решения Трехсторонней контактной группы по урегулированию обстановки на Донбассе. Члены украинской делегации в ТКГ имеют обоснованную уверенность в реальности осуществления Плана действий группы.
B ТКГ сообщили, что до 10 ноября (дата следующего заседания ТКГ) в ОБСЕ должны ознакомиться с Планом действий, и добавили, что нормандскую встречу на высшем уровне необходимо провести до конца этого года.
Ранее глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук заявил, что План действий по урегулированию на Донбассе должен быть выполнимым.
Российские войска разворачивают командно-штабные учения
Пресс-служба Минобороны Украины сообщила , что на территории временно оккупированного Донецка и Луганска под видом плановых тренировок российские наемники собираются провести военные командно-штабные учения с привлечением сил территориальной обороны.
По данным украинской разведки, обучение будет проводиться 10-14 ноября с.г. под видом "плановых комплексных тренировок органов гражданской обороны".
"Наряду с органами управлений и войсками к КШУ будут привлекаться другие "силовые структуры", а также органы государственного управления и местного самоуправления оккупационных администраций", - сказано в сообщении.
В Нью-Йорке пройдет спецсессия Генассамблеи ООН
Генеральная Ассамблея ООН созывает 31-ю специальную сессию, для обсуждения пандемии COVID-19, встреча глав и представителей стран состоится 3-4 декабря в штаб-квартире ООН.
Отмечается, что на сегодняшний день из-за пандемии почти на 500 млн сократилось число рабочих мест. Ежемесячные потери мировой экономики составляют около 375 млрд долларов. Кроме того, резко выросли масштабы насилия против женщин, а психические заболевания стали “кризисом внутри кризиса”.
Виталий Маркив встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским
О встрече сообщила пресс-служба ОП.
"Вы молодец. Я вас поздравляю, очень приятно встретиться. Я считаю, что это действительно общая победа, и прежде всего - победа Украины на международном уровне. Круто, что у нас такие бойцы. Все, что было в наших силах, мы делали", - сказал Владимир Зеленский.
"Спасибо, господин Президент. Ваша поддержка была для меня главным знаком - не только как для гражданина Украины, но и военнослужащего, Главнокомандующий есть, он беспокоится и своих не оставляет. Для меня это было очень важно и приятно", - отметил Виталий Маркив.
"Евробляхеры" снова с протестом на улицах
По причине высоких тарифов на растаможку машин с еврономерами, автомобилисты по улице Грушевского организовали акцию протеста. Они требуют от депутатов принять законопроект №3704, ключевым положением которого будет понижение стоимости на растаможку авто.
Как сообщает "Киев Оперативный", когда "евробляхеры" начали ставить автомобильные шины на дорогу, то "правоохранители приняли меры противодействия".
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