Нагорный Карабах – столкновение интересов России и Турции

13:49 17 октября Киев, Украина

Эскалация конфликта в Нагорном Карабахе угрожает миру и спокойствию не только двух народов на Кавказе. Этно-политический конфликт между армянами и азербайджанцами давно перерос рамки местного напряжения. Нагорный Карабах превратился в зону определения геополитического доминирования мощных мировых игроков.

В Карабахской истории главная угроза для России - это расширение присутствия Турции на границе с Дагестаном. Кремль пытается не потерять свои позиции главной силы на Кавказе. Исторически сложилось, что Россия всегда была на стороне христианской Армении. Кремлевские пропагандистские СМИ много лет формировали у россиян уверенность в «братности» народов России и Армении. Поэтому в Кремле раздражены и обеспокоены растущим про-азербайджанским влиянием в российских СМИ. Азербайджан через свою нефтяную компанию Socar заключает долгосрочные контракты с российскими изданиями, среди других пунктов - поддержка их государственных интересов. В данном случае, речь идет о формировании совершенно определенной точки зрения на конфликт в Нагорном Карабахе.

Работа с изданиями, как утверждают источники, строится по принципу долевого финансирования или даже полного выкупа медиа-актива, в частности, это произошло с изданием News.ru. Контракты уже были заключены с «Новой Газетой» и известным Daily Storm. Всю пропагандистская работу на территории РФ координирует посол Азербайджана Полад Бюльбюль-оглы. Финансовые же потоки координирует представитель Socar в Москве, владелец News.ru Мусейб Алекперов.

Кремль всегда негласно давал понять, что страны СНГ не должны иметь собственных интересов в российских СМИ. Но сейчас пропагандистская машина начала сбоить и давать повод для разрыва шаблонов в общественном мнении. Россияне ждут от Кремля взвешенных действий для уменьшения напряжения в регионе, находится практически на границе Империи. Но пока они не увидели от Путина и Ко. никакой взвешенной твердой позиции по отношению карабахского конфликта.

Путин демонстрирует нежелание говорить ни с Алиевым, ни с Эрдоганом. Создается впечатление, что Россия войну в Карабахе останавливать не будет и она приобретет характер затяжного конфликта на уничтожение. А может, такая неопределенность - это очередной коварный план пожизненного? И вряд ли с этим планом входит мир и покой!