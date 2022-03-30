Как чудо-богатырь сам себя победил (такая себе не очень старинная сказка)

Войско, которое наступает, должно иметь численное преимущество (в 2-3 раза) над противником. Неплохо, когда при этом у атакующего более современное и в большем количестве вооружение. Это аксиома победы.

Итак, для победы в войне достаточно собрать как можно большую армию и вооружить ее, как говорится, до зубов. Да?

Так, да не так. Допустим, мы получили решение о мобилизации, начали забирать в армию мужчин и женщин, а враг, узнав об этом, тоже начинает призыв в армию. Желая опередить врага, мы ускоряем процесс мобилизации, но проклятый враг не отстает.

Но как бы там ни было, но собрали мы огромную армию. Но вот незадача - оружия на всех не хватает, да и то, что есть, большей частью устарело. Не подготовились мы как следует, а следовательно, решающей победы можем и не получить. К тому же, наши солдаты должным образом не обучены пользоваться даже тем оружием, что есть.

Хорошо, начнем с изготовления более современного, чем у нашего врага, оружия. Конечно, такое оружие стоит дорого, но как хочется победить, как хочется разорвать на куски, растоптать, растереть в порошок ненавистную вражескую армию вместе с враждебным государством. Поэтому мы все больше тратим бюджетных средств на вооружение, все туже затягивая при этом пояса на образовании, здравоохранении и других социальных программах.

Но опять незадача. Враг, узнав о наших действиях, тоже начал разработку нового вооружения, и тоже не жалеет денег.

И вот и враг, и мы начинаем раскручивать маховик гонки вооружений. Но враг тоже не лыком шит, и явного преимущества одной из сторон достичь не удается, несмотря на все большие расходы. Время идет, оружия все больше, хранилища забиты, как говорится, до потолка, но толку от этого нет.

И тогда мы решаем схитрить. Мы не увеличиваем количественный состав армии, даже немного уменьшаем, подавая это как стремление к миру, но постепенно, почти незаметно начинаем увеличивать численность внутренних войск, пограничников, военных формирований службы безопасности; наконец - полиции, прежде всего ее частей специального назначения.

И вот лет через пять-семь мы имеем достаточно большую численность вооруженных формирований, чтобы уже начать планирование будущей военной кампании. Кроме того, ежегодно мы проводим масштабные учения, для чего призываем из запаса, то есть отрываем от производства, все больше и больше работников. При этом мы питаем надежду, что нам удалось обмануть врага, он не принял во внимание наши скрытые приготовления к войне.

Возможно, таким образом врага нам и удастся обмануть, но кого мы точно не обманем, так это собственную экономику.

Многолетняя мировая практика утверждает, что в мирное время в армии любого государства не может одновременно находиться более одного процента его населения. Ведь каждого солдата необходимо кормить, одевать, лечить, учить, развлекать, а это все деньги, деньги и деньги. Находясь в рядах вооруженных сил, солдат превращается из производителя на тунеядца. Кроме того, солдату нужно оружие, а это опять деньги, это десятки и сотни тысяч, а то и миллионы рабочих рук, которые работают на войну, это также ученые, инженеры, агрономы, изобретатели, тоже работающие на войну.

Таким «хитрым» способом хотел обмануть капиталистов Советский Союз. Вооруженные силы СССР в конце 80-х годов насчитывали около 4 млн. человек; еще более 400 тыс. человек служило во Внутренних войсках и еще 220 000 - в Пограничных войсках КГБ. Численность сотрудников КГБ в 1990 году составила более 3 миллионов.

Итак, кроме милиции, в вооруженных формированиях СССР в начале 90-х годов находилось 7,6 миллиона человек, что составляло более 2,6 процента от численности населения (289 000 000 в 1990 году).

Экономика СССР не выдержала непосильного бремени в виде огромной армии и накопленных запасов оружия, которое каждые 7-10 лет нужно было заменять на более современное или модернизировать. Ножки государства подкосились, и оно шлепнулось и рассыпалось, развалив при этом полностью весь социалистический лагерь.

История учит нас тому, что она ничему не учит, тем более современная история, которую переписывают почти каждый год в угоду власть имущим.