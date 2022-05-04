Информационные операции России против Украины в условиях гибридной войны - онлайн-конференция

15:30 07 декабря Киев, Украина

27.11.2020 р. на базі ГО «АРДІС» була проведена онлайн-конференція на тему «Інформаційні операції Росії проти України в умовах гібридної війни». В обміні думками взяли участь відомі експерти-політологи: Дмитро Золотухін - Заступник Міністра інформаційної політики України (2017-2019 роки); Юрій Федоренко - Керівник Головного управління суспільних комунікацій та інформацій Адміністрації Президента України (2014 рік), керівник ГО «АРДІС»; Микола Голомша - Професор права, перший заступник Генерального прокурора України (2014 рік); Олег Марусяк - Народний депутат України ІХ скликання; Олесь Журавчак - Заступник Міністра культури України (2014 рік).

На початку конференції ведучий-модератор наголосив на тому, що в Україні йде потужна інформаційна війна з боку Російської Федерації. На його думку Росія намагається використати Україну для зовнішнього впливу на хід політичних подій в світі. Ведучий-модератор задав питання експертам стосовно шляхів протидії інформаційній агресії проти України.

На думку Дмитра Золотухіна, інформаційна війна проти України давно перейшла в «гарячу фазу». Серед методів російських маніпуляцій в інформаційному просторі він відзначив наступні: створення телесеріалів з елементами пропаганди, акції «фабрик тролів», кампанії з дезінформації в анексованому Криму, використання фейкових наративів при описуванні дій Збройних сил України (ЗСУ) на Донбасі, фейковий фотографії із зони бойових дій та деякі інші.

Таким чином, на його думку, російська сторона прагне переконати окремі цільові аудиторії повірити в потрібні їй ідеї, наприклад, міфічні зв'язки України та ІДІЛ.

Юрій Федоренко акцентував увагу на тому, що Російська пропаганда обслуговує злочинні інтереси вищого політичного керівництва РФ, спрямовані на знищення України як держави і суб'єкта міжнародного права. За його словами, кількість акаунтів спрямованих на антиукраїнську пропаганду ресурсів становить майже 7 мільйонів осіб. Зокрема Юрій Федоренко зупинився на яскравому прикладі кремлівської дезінформації - висвітленні Росією трагедії пасажирського Boeing MH17, збитого в небі Донецької області в липні 2014 року. «Після того як малайзійський Boeing 777 був збитий в Донецькій області, російські медіа почали поширювати версії про знищений сепаратистами український транспортний військовий літак. Однак, як тільки стало відомо, що саме росіяни і підконтрольні їм бандформування збили малайзійський авіалайнер». «Кремль відразу ж поширив інформацію про те, що катастрофа сталася з вини України, і що українські військові насправді намагалися збити літак президента РФ, який повинен був летіти в тому районі» - зазначив Юрій Федоренко.

На запитання ведучого-модератора стосовно західних військових підрозділів, які, нібито, розміщені на території України, Юрій Федоренко відповів: «Так, це окремий напрямок російської пропаганди присвячений, нібито, діючим на території України підрозділам військовослужбовців країн Заходу. Активно поширюються як в російському, так й іноземному сегменті мереж Інтернет наративи російської пропаганди про «участь військ НАТО та їх втрати в конфлікті на Донбасі», «невидиму війну польських найманців», «американських найманців з приватних військових компаній Blackwater і Greystone». «В Україні Росія намагається формувати бачення ситуації за допомогою проросійських маріонеток на телебаченні та в соцмережах. Вони вибирають якісь маргінальні новини або вигадують фальшиві. А потім намагаються їх поширювати, щоб вони потрапили в мейнстрім-новини».

На запитання ведучого-модератора про спроможність вітчизняних ЗМІ протидіяти такій інформаційній агресії, Микола Голомша зазначив, що, на жаль, незважаючи на майже 6 років війни Росії проти України, Україна продовжує багато в чому залишатися в російській інформаційній парадигмі. У соцопитуваннях більше 4% респондентів відзначили, що вони отримують інформацію про ситуацію в Україні та світі з російських телеканалів, кожен п'ятий українець, який активно «черпає» інформацію з соціальних мереж, робить це з російських соціальних мереж.

На його думку, багато українських телеканалів із загальнонаціональною мережею мовлення повторюють і часто цитують фрази-штампи російської пропаганди, транслюють українському суспільству відверто антиукраїнські дискурси, тим самим полегшують рішення зовнішньополітичних завдань країни-агресора Росії в її боротьбі проти України і за обдурення українського суспільства. Він визнав, що в самій Україні фактично не існує професійного контрпропагандистського телебачення, яке могло б професійно і об'єктивно доносити до мільйонів наших громадян інформацію про свавілля на тимчасово окупованих територіях, яке творить Росія.

Олег Марусяк зупинився на певній системі та окремих напрямках інформаційної агресії з боку Росії. За його словами, можна виділити наступні тематичні блоки, які інтерпретують процеси, що відбуваються на Сході України в проросійському ключі. По-перше, в російських ЗМІ простежується чітка негатівізація образу України, шляхом примітивізації української влади та армії. По-друге, ЗМІ гіперболізують антиросійські настрої в Україні, викликаючи у росіян страх перед, на їхню думку, радикальною та націоналістичною Україною, яка здійснює наступ на російськомовне населення і російський народ в цілому. По-третє, простежується не лише нейтралізація в ЗМІ ролі РФ в конфлікті, а й відверте відбілення ролі Росії в конфлікті на Донбасі.

Олесь Журавчак відзначив, що почалась нова фаза інформаційного протистояння. На зміну відкритій інформаційній агресії прийшли приховані інформаційні заходи під маскою мінського перемир'я. В рамках висвітлення військових дій на Донбасі, РФ використовує широкий спектр методів гібридної війни. Головне завдання Москви - постійно підігрівати донецький анклав по типу режиму в Придністров'ї, Осетії, Абхазії чи Карабаху. У невизнаних республіках виникли групи людей, які не приймали позицію російських терористів, але висловити відкрито свою думку вони не намагалися - це загрожувало їхньому життю. Завданням російської пропагандистської машини тут є нівелювання таких груп шляхом створення довіри всього населення до проросійських представників влади та джерел інформації.

Тому, передумов до того, що після подій в Криму і на Донбасі там раптом настане мирне життя - немає і бути не може. Інформаційна війна триватиме ...

Наприкінці зустрічі, ведучий-модератор задав експертам головне питання про те, у який спосіб та за рахунок яких дій Україна повинна захиститися від існуючих інформаційних загроз?

На думку Миколи Голомші, щоб отримати перевагу в інформаційній війні, необхідно просувати українські цінності шляхом телерадіомовлення - в тому числі і на територію країни-агресора. Необхідно організувати міжнародне мовлення адекватного та об'єктивного «телебачення правди», для просування українських цінностей та лобіювання інтересів України за кордоном.

Олег Марусяк впевнений у тому, що в найкоротший час Україна повинна вибудувати власну інформаційну політику і систему інформаційної безпеки.

Юрій Федоренко наголосив на тому, що боротьба на внутрішньому інформаційному полі України має доповнитись активною наступальною українською політикою в світовому інформаційному просторі, а також формуванням нашого впливу на медіапростір в самій Росії. «Ми просто не маємо права залишити триваючу сім років інформаційну агресію без потужного медійного контрудару» - сказав Юрій Федоренко.

Олесь Журавчак вказав декілька напрямків такої боротьби:

По-перше, створення надійної системи інформування української та зарубіжної аудиторії - відновлення ретрансляційних пунктів для передачі сигналу на окуповану територію, розвиток української системи іномовлення.

По-друге, зробити захист української інтернет-ресурсу пріоритетним на державному рівні.

По-третє - системне відновлення діяльності зарубіжних культурно-історичних центрів.

По-четверте - створення якісного українського інформаційного продукту, який би позитивно відображав українську дійсність, демонстрував досягнення в політиці, розповідав би про традиції та культуру нашого народу.

По-п'яте - для підтримки міжнародного іміджу України вкрай необхідний тісний зв'язок із зарубіжними громадськими інститутами, такими як зарубіжні діаспори, інформаційні центри, земляцтва.

Одним словом, інформаційна політика України вимагає термінових змін, від яких буде залежати подальша доля нашої державності.

Підводячи підсумок, ведучий-модератор наголосив на тому факті, що відсутність адекватної системи захисту інформаційного простору країни робить Україну беззахисною перед кремлівською дезінформаційною агресією Росії.

Він зазначив, що тільки виважена державна реакція на інформаційні наступальні дії проти України, чітко вибудувана система захисту інформаційного простору, активні інформаційні наступальні атаки на нашого ворога здатні забезпечити перевагу в боротьбі за мир і незалежність України.

Ведучий-модератор подякував всім експертам, учасникам розмови, та висловив упевненість від імені всіх учасників у перемозі України над будь-яким агресором.