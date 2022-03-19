Геополитический лабиринт... ну а если совсем откровенно - как нужно интерпретировать собственные интересы

Правительство Германии очень серьезно относится к документам, которые выходят «из-под пера» аналитиков Немецкого общества внешней политики (DGAP). В начале октября (DGAP), опубликовало аналитический материал на тему «восточной политики» за авторством своего вице-президента, бывшего посла Германии в Польше Рольфа Никеля. Поскольку то, что пишет DGAP, в немецком правительстве читают несколько раньше широкой публики, вероятно что именно рекомендации, содержащиеся в тексте, могли быть взяты Берлином за основу его текущих подходов к отношениям с Москвой и Минском. Для Германии, такое внимательное отношение к экспертному мнению довольно типичное.

Господин Никель пишет, что отравления Навального и фальсификация выборов в Белоруссии являются серьезными вызовами для «восточной политики» ЕС. И на эти вызовы обязательно нужно реагировать, в том числе и ради поддержания доверия к внешней политике Евросоюза.

Что делать с Минском, для вице-президента DGAP, в целом, понятно: с одной стороны, поддерживать оппозицию, а с другой - как только решится вопрос с кипрским вето, вводить персональные санкции, в том числе и против самого Лукашенко. Поскольку «такой шаг мог бы стать сигналом его дальнейшее делегитимизации», а еще потому, что «щадить его было бы контрпродуктивно, так как режим в своих жестких действиях может почувствовать себя все сильнее».

Но вот с Россией, по мнению господина Никеля, все гораздо сложнее. Здесь он считает, что торопиться с кардинальным пересмотром существующей политической стратегии пока не надо. Во-первых, потому что сотрудничество с Россией необходимо для решения ряда региональных и глобальных проблем, и не стоит из-за «случай Навального» обрывать сразу все связи. А во-вторых - надо как минимум дождаться результатов выборов в США. Никель вполне допускает, что Москву можно перетащить на сторону Запада в противостоянии с Китаем: «Стратегическое привлечения России против Китая может звучать невероятным - но оно не является невозможным». Ну и кроме того, неизвестно, как будет действовать Трамп относительно европейских партнеров, если победит на выборах. Никель не исключает ни возможной сделки между Москвой и Вашингтоном за счет европейцев, ни то, что Европа останется со своими проблемами "один на один".

В общем, неопределенности, по мнению немецкого эксперта, пока слишком много, и сейчас не самое удачное время для поспешных решений. Вот после 3 ноября, как он считает, в рамки трансатлантических дискуссий вполне можно ввести вопрос о том, что делать с Россией, особенно, если на выборах победит Байден. А пока же Никель рекомендует ограничиться чем-то вроде осуждения России в ОЗХО, персональных санкций или аналога «акта Магницкого».

Как видно из итогов заседания Совета ЕС в минувший понедельник и предшествующих ему событий, включая уже не в первый раз озвучены министром иностранных дел Германии Хайко Маасом предложения ввести санкции против Лукашенко, Берлин действительно занял в отношении Москвы и Минска позицию, очень близкую к тому, что рекомендовал Никель . Вряд ли это случайное совпадение - как минимум, опубликованный DGAP текст воспринимать как отражение циркулирующих в политических кругах Берлина идей. Поэтому теперь стоит дождаться результатов выборов в США и посмотреть, что будет дальше.