Актуальные новости Украины на языке жестов с озвучкой. Выпуск №29

22:52 21 декабря Киев, Украина

США поддерживают Минздрав Украины в отказе от российской вакцины

Министр здравоохранения Максим Степанов во время телефонного разговора с временной поверенной в делах США в Украине Кристиной Квин попросил рассмотреть Украину как потенциального приоритетного кандидата на получение вакцин в "режиме тестирования и использования в чрезвычайных ситуациях" в связи с продолжающимся военным конфликтом на востоке страны.

Квин отметила, сделает все возможное, чтобы Украина получила вакцины против COVID-19 в кратчайшие сроки. Также ее команда поможет Минздраву разработать алгоритм и разработать план действий по логистике и планов вакцинации.

Нидерланды: российские дипломаты оказались шпионами

Об этом сообщила в четверг Нидерландская телерадиовещательная корпорация, ссылаясь на Службу общей разведки и безопасности Нидерландов.

Дипломаты на самом деле являлись сотрудниками Службы внешней разведки, которые занимались сбором различной информации в сфере высоких технологий, в частности, в таких областях, как искусственный интеллект, полупроводники и нанотехнологии.

В связи с обвинениями, как сообщила вице-премьер, министр внутренних дел и по делам королевства Кайса Оллонгрен, посла России вызвали в МИД Нидерландов.

Конец конфликта: в Азербайджане прошел военный парад

10 декабря в Баку состоялся военный парад, в честь завершения конфликта в Нагорном Карабахе, на торжественном мероприятии присутствовали президент Азербайджана Ильхам Алиев, в качестве почетного гостя был приглашен турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.

В параде принимали участие более 3 тысяч военнослужащих, были продемонстрированы почти 150 единиц военной техники. Также на площади появилась захваченная во время боевых действий трофейная техника.

Новые условия приема в учреждения высшего образования в 2021 году

Глава Минобразования и науки Украины Сергей Шкарлет сообщил, что в условия приема на обучение в высшие учебные заведения Украины в 2021 году, был внесен ряд изменений.

Пока неизвестно, как будет развиваться ситуация с распространением коронавируса, поэтому практически для всех абитуриентов доступна возможность электронной подачи заявлений.

Для регистрации электронного кабинета необходимо иметь хотя бы один сертификат ВНО, обязателен также и документ о полном общем среднем образовании. Он должен быть изготовлен в Украине, обязательно с использованием фотополимерных технологий.

В Украине может появиться жилищно-коммунальная инспекция

В Министерстве развития общин и территорий Украины сообщили, что на рассмотрение Верховной Рады был подан законопроект, о создании инспекции для контроля стандартов и норм в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Указано, что в компетенцию Инспекции войдет проверка предоставления ЖКУ, в частности, тепло-, водоснабжения и водоотведения, обращения с отходами, управления многоквартирными домами. Также она будет проверять "экономическое обоснование тарифов на услуги ЖКХ", добавили в Минрегионе.