Актуальные новости Украины на языке жестов с озвучкой. Выпуск №19

В больницах Украины загрузка коронавирусных коек превысила 67%

Во всех регионах превышен показатель заболеваемости COVID-19. В среднем в Украине этот показатель составляет 246,4 при норме в 40. Самая плохая ситуация наблюдается в Черновицкой области - 467,7. В Киеве показатель составляет 254,3.

При таком росте заболеваемости, какой мы наблюдаем в последние дни, может вскоре встать вопрос нехватки больничных коек для коронавирусных больных. Уже сейчас в Украине нет такой области, где загруженность больничных коек была бы ниже 50%. В общем, показатель загруженности больничных коек по стране уже составляет 67,2%.

Землетрясение в Турции: разрушены здания, есть пострадавшие

30 октября на Западе Турции, в Измире произошло мощное землетрясение. Сообщается, что эпицентр землетрясения магнитудой 6,6 произошел у побережья района Сеферихисар в Эгейском море на глубине 11,8 км. Толчки ощущались в Стамбуле, а также регионах Мраморного и Эгейского морей.

В общей сложности 763 человека получили ранения: 702 человека в Измире, пять в Манисе, два в Балыкесире и 54 в Айдыне. В районе стихийного бедствия работают 3204 спасателя, 20 поисковых собак и 450 автомобилей.

Новые подробности о жертвах теракта в Ницце

29 октября в разных городах Франции произошли одна попытка и два террористических нападения, также в Саудовской Аравии, мужчина совершил нападение на охранника Французского консульства в Джидде.

Жертвами кровавого теракта в церкви Нотр-Дам стали давние прихожане. Мужчина работал при церкви в базилике более 10 лет, у него осталось двое детей. И женщина, родом из Бразилии, мать троих детей. Данных о третьей жертве пока нет.

Опрос Зеленского не является незаконной агитацией

Верховный Суд не признал всеукраинский опрос, инициированный президентом Владимиром Зеленским, незаконной агитацией.

Большая Палата Верховного Суда рассмотрела в открытом судебном заседании дело по иску к Президенту Украины Зеленскому о признании действий противоправными, обязательства воздержаться от совершения действий по апелляционной жалобе на решение Кассационного административного суда в составе Верховного Суда от 21 октября 2020 года.

Большая Палата Верховного Суда приняла решение оставить апелляционную жалобу без удовлетворения.

Трудовая миграция в Украине превышает все показатели

Трудовая миграция в Украине давно превысила все показатели. Из-за опасности дополнительного налогообложения страна может потерять еще значительный процент рабочих рук.

В Государственной налоговой службе Украины анонсировали свои планы по поводу повышения налоговой нагрузки на денежные переводы трудовых мигрантов. Таким способом правительство собирается увеличить денежные поступления в государственный бюджет Украины.

По итогам 2019 года трудовые мигранты Украины перевели на счета страны рекордную сумму денег размером почти в 16 млрд долларов.