Актуальные новости Украины на языке жестов с озвучкой. Выпуск №18

В Киеве на Майдане Независимости произошло страшное ДТП

В Киеве на Майдане Независимости 30 октября произошло страшное ДТП с внедорожником. Водитель на большой скорости влетел в пешеходов, есть погибшие.

Водитель авто Land Rover наехал на ограничительные конусы на перекрестке Аллеи Героев Небесной Сотни и улицы Крещатик, после чего неуправляемо выехал на Майдан Независимости и въехал в толпу людей, а потом выехал на проезжую часть, где протаранил 4 авто, и остановился. В результате ДТП два человека погибли, еще трое получили травмы.

Подозреваемый в совершении смертельного ДТП на Майдане госпитализирован в больницу и сейчас находится под охраной - 66-летнему водителю внедорожника Land Rover Юрию Назаренко уже объявили о подозрении.

У Зеленского рассказали о законопроекте о КСУ

Президентский законопроект "О восстановлении общественного доверия к конституционному судопроизводству" полностью соответствует ценностям, закрепленным в Конституции, заявил представитель президента в КСУ Федор Вениславский. Соответствующий комментарий в субботу, 31 октября, опубликовала пресс-служба Офиса Президента.

Федор Вениславский отметил, что выполнение решения Конституционного Суда от 27 октября приведет к тому, что любые последующие изменения в антикоррупционном законодательстве будут признаны нынешним составом КС неконституционными, поскольку Суд связан своей собственной "правовой" позицией, сформулированной в указанном решении.

В Варшаве против запрета абортов протестовало около 100 000 человек

В Польше проходят акции протеста против решения правительства ограничить право на аборты. По оценкам мэрии, на улицы Варшавы накануне вышли около 100 000 человек. Об этом в пятницу, 30 октября, в Twitter сообщила глава пресс-службы столичной мэрии Каролина Галецкая.

22 октября Конституционный Суд Польши признал антиконституционным закон, разрешающий проведение аборта в случае серьезной и необратимой инвалидности плода или его неизлечимого заболевания.

Этим положением обосновывалось примерно 98 процентов абортов, которые легально провели в Польше за прошлый год. Решение суда вывело прерывание беременности в Польше практически полностью под запрет.

ЦИК опубликовала первые официальные результаты местных выборов

В воскресенье, 25 октября, в Украине состоялись местные выборы. Голосование впервые прошло по правилам нового Избирательного кодекса. Украинские избиратели выбирали кандидатов в депутаты городских, районных, областных советов, а также мэров своих городов, председателей сельских и поселковых советов.

По данным Центральной избирательной комиссии, явка на момент закрытия избирательных участков составила 36,88%.

В ЦИК уточнили, что избранными признали уже 20 городских глав, 17 поселковых и 47 сельских глав в 23 областях, а также депутатов 8 городских, 15 - поселковых и 41 - сельского советов.

Армения просит помощи у Путина

Премьер Армении Никол Пашинян обратился к президенту РФ за немедленным проведением консультаций с целью определения рода и размера помощи, которую РФ может предоставить Республике Армения для обеспечения ее безопасности, основываясь на союзнических отношениях между Арменией и Россией и статьей 2 «Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи» от 29 августа 1997 года.

Как пишет Интерфакс-Азербайджан, Москва согласилась на поддержку Еревана, но только в случае, когда боевые действия будут непосредственно на территории Армении.