Актуальные новости с сурдопереводом и озвучкой - выпуск № 14

Эрдоган резко ответил Путину и компании

Президент Турции Реджеп Эрдоган продемонстрировал всему миру, что не намерен отступать от поддержки Азербайджана в конфликте вокруг Нагорного Карабаха

Эрдоган указал на то, что обсуждение проблемы с президентами Владимиром Путиным, Дональдом Трампом и Эммануэлем Макрона не принесло результатов, поэтому азербайджанцы решили самостоятельно "отрезать пуповину" и вернуть свои территории.

"Призывы лукавых стран не имеют для нас никакого значения" сказал он.

В Украине пенсионерам будут больше доплачивать

В Украине пенсионеры могут получить прибавку к выплатам за трудовой стаж - плюс 1% от суммы прожиточного минимума для нетрудоспособных граждан за каждый отработанный сверх нормы год.

При этом размер надбавки при каждом пересчете прожиточного минимума также будет расти.

Также юрист напомнил, что все, кто работает неофициально, лишаются возможности получить пенсию и не могут претендовать на больничные, декрет, оплачиваемый отпуск и даже субсидию.

Чеченец обезглавил учителя истории, который показывал детям карикатуры на Мухаммеда

Во французском городе Конфлан-Сент-Онорин неподалеку от Парижа обезглавили преподавателя истории в местном колледже, который показывал студентам карикатуры на пророка Мухаммеда.

Французский вещатель BFMTV сообщил, что подозреваемому было 18 лет и он родился в Москве. Le Parisien пишет, что он имел чеченское происхождение.

По данным источника в полиции, свидетели слышали, как нападающий кричал "Аллаху Акбар" или "Бог велик".

Военную базу ВКС РФ "Хмеймим" атаковали протурецкую джихадисты

На территории сирийской провинции Идлиб множество лет идут ожесточенные боевые действия, но в последнее время ситуация обострилась до предела.

Турецкие войска наносят сильные удары по объектам, в которых, вероятно, дислоцируются российские военнослужащие.

Напомним, военные и техника и РФ находятся в Сирии с 2015 года. За этот период Россия трижды объявляла о сворачивании военной операции и своего контингента в Сирии, но и после этого продолжала участвовать в боевых действиях.

В Офисе президента озвучили все 5 вопросов от Зеленского

В Офисе Владимира Зеленского озвучили список вопросов, которые войдут в Всеукраинского опроса 25 октября - среди них вопрос о Донбасса, каннабиса и сокращение количества народных депутатов.

В Офисе президента объяснили, что этот опрос, в отличие от конституционного референдума, не будет прямых юридических последствий.

В большинстве фракций Верховной Рады раскритиковали идею президента.