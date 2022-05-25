Актуальные новости с сурдопереводом и озвучкой – Выпуск №28

Плана "Б" по Донбассу не будет

План "Б" по Донбасса, вероятно, отсрочат. Президент Владимир Зеленский решил продолжить переговоры с главой России Владимиром Путиным.

Такие намерения имеют за того, что якобы за год переговоры с Путиным дали результат. Об этом заявил советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк.

Политик отметил, что ситуация существенно изменилась. Также советник отметил уменьшение количества обстрелов, стабилизацию вопрос о транзите российского газа на выгодных для Украины условиях и восстановления инфраструктуры на Донбассе.

В Раде назвали новые категории украинском, которые первыми получат вакцину от COVID

Председатель парламентского комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий назвал категории лиц, первыми будут вакцинировать от коронавируса в Украине. Он добавил, что все вакцины, которые купит государство, будут бесплатными.

"Первая волна - это врачи, военные, это полиция. Врачи обязательно. В первую очередь это медработники, это военные, это полиция, это Национальная гвардия и пожилые люди из группы риска", - сказал Радуцкий.

ЕС расширяет санкции против Турции

Лидеры стран-членов ЕС согласовали расширение санкций против Турции из-за геологоразведочные работы в спорных районах Восточного Средиземноморья. Действия Анкары были названы провокационными.

"ЕС остается приверженным защите интересов союза и стран-членов, а также поддержке региональной стабильности", - говорится в заявлении по итогам саммита лидеров ЕС.

Саммит поручает Совету ЕС принять дополнительный черный список на основании решения от 11 ноября 2019 по ограничительных мер из-за незаконной деятельность Турции в Средиземном море.

17 штатов поддержали предложение Техаса отменить победу Байдена на выборах

Штат Техас 8 декабря подал иск в Верховный суд США, которым оспаривает результаты президентских выборов в Джорджии, Мичигане, Пенсильвании и Висконсине. Об этом сообщило агентство Reuters.

Примерно 20 штатов США подали заявления в Верховный суд страны в поддержку заявления Техаса об отмене результатов президентских выборов в штатах, где победу одержал кандидат от Демократической партии Джо Байден. Эксперты заявили, что иск Техаса противоречит конституции США.

Официально победителя выборов объявит председатель Сената США на заседании 6 января 2021. 20 января избранный глава государства должен принести присягу.

SpaceX показала обломки космического корабля Starship SN8, который разбился при посадке

Первый прототип межпланетного многоразового космического корабля компании Илона Маска Spacex Starship, который должен был совершить "скачок" на 12,5 километров, разбился при посадке в центре стартового поля.

По словам Маска, посадка была неудачной из-за малого давление топлива с малого бака в носу корабля, из-за чего скорость приземления была слишком большой.

Тестовую модель многократного межпланетного корабля Starship впервые запустили на значительную высоту, чтобы проверить ее аэродинамику и позволяет осуществлять управляемую вертикальную посадку в заданную точку.