Актуальные новости с сурдопереводом и озвучкой - выпуск №4

17:38 18 Сентябрь Киев, Украина

Самые актуальные и интересные новости Украины и мира для людей с проблемами зрения и слуха. В этом выпуске читайте:



0:29 - К чему приведет повышение минималки в Украине.

По мнению исполнительного директора Центра социально-экономических исследований CASE Украина Дмитрия Боярчука, нынешнее повышение минимальной зарплаты носит исключительно политический характер.

По его словам, повышение минималки фактически дополнительным налогообложением. За счет повышения минималки, говорится в пояснительной записке к президентскому законопроекту, государство планирует собрать 541 000 000 гривен дополнительных налогов.

Повышение минималки не обязывает работодателей поднимать непосредственно сами выплаты работникам. Так, частный бизнес вполне может платить сотрудникам коэффициент 0,9 или 0,8 минималки, в зависимости от договоренности. Главное - чтобы в полном объеме уплачивались в бюджет все налоги, привязанные к МЗП, в частности, единый социальный взнос.

1:49 - Стоит ли Украине ждать военной агрессии с территории Беларуси.

Общий сверхгосударственный союз РФ и Беларуси был документально оформлен в 1997-99 годах. Такое "виртуальное" объединение как Союзное государство, по мнению украинских военных экспертов, может представлять реальную угрозу для нашей страны.

С территории Беларуси постоянно поступает военная угроза, поскольку в составе Союзного государства РФ и Белоруссии действует совместная региональная группировка Вооруженных сил Республики Беларусь и РФ. Первый эшелон - это ВС РБ, а второй - это Западный военный округ ВС РФ.

Это совместная группировка переходит под полное командование Генштаба Вооруженных сил РФ. В связи с этим с 2014 года украинские военные при планировании обороны учитывают, что территория Беларуси является такой, которую может свободно использовать РФ в особый период. Акции протеста могут привести к тому, что белорусские власти объявят введение такого состояния.

3:32 - Избирательный процесс стартовал 5 сентября.

Первые выборы состоятся в 1437 объединенных территориальных общинах. Украинцы будут выбирать депутатов сельских, поселковых, городских советов, а также сельских, поселковых и городских голов. Также состоятся очередные выборы депутатов местных советов и сельских, поселковых и городских голов во всех областях Украины, кроме временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и аннексированного Крыма.

Поскольку в Украине произошло укрупнение районов (их теперь стало 136 вместо 490), пройдут также первые выборы в райсоветы в 119 районах (выборы не будут проводить на временно оккупированных территориях).

Реформа децентрализации не предусматривала районных советов, поскольку полномочия передают территориальным общинам, но нардепы не успели внести изменения в Конституцию Украины до выборов.

4:57 - Обойтись без карантина.

Европа стремится найти способ преодолеть любое обострение пандемии, а не закрівая людей по домам на несколько недель, как это было в большинстве крупнейших стран ЕС - Франции, Италии, Испании. И в соседней Великобритании.

Люди перестали ездить по делам и в отпуск, что вместе с другими последствиями локдауна нанесло гигантской ущерб экономике ЕС. По своим размерам - 14 трлн евро в год - он уступает только американскому, ведь в последние годы состояние росли, пусть и вяло. Коронавирус положил этому конец: в этом году спад превысит 8%, и экономика недополучит более 1 трлн евро.

Никто в ЕС не хочет повторения весеннего кошмара, когда 450 млн жителей крупнейшего на планете политического и торгового союза вдруг оказались разделены и отрезаны друг от друга.

6:22 - Россия снова атакует.

Центр анализа угроз Microsoft (MSTIC) зафиксировал серию атак, проведенных российскими хакерами в период с сентября 2019 по сегодняшний день.

Хакерская группа под названием Strontium ( "Стронций") базируется в России, объектами ее атак стали более 200 организаций, включая штабы кандидатов, неправительственные организации, партии и политических консультантов.

Microsoft призвала увеличить федеральное финансирование защиты цифровой инфраструктуры для защиты демократии и права людей на голосование.

7:16 - Тихановская - избранный лидер Беларуси.

10 сентября, парламент Литвы - Сейм сделал еще один серьезный шаг в поддержку белорусской оппозиции, которая требует новых выборов президента. Литовские парламентарии признали Светлану Тихановськую всенародно избранным лидером, а Александра Лукашенко назвали нелегитимным.

Как передает Радио Свобода, такое постановление единогласно поддержал 91 депутат Сейма. Среди авторов постановления - министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс и спикер Виктарас Пранцкетис.

Кроме того, в принятой резолюции Сейм Литвы призывает международное сообщество отреагировать на события в Беларуси и помешать России определить политическое направление страны.

8:20 - Власть не отдам!

Александр Лукашенко, который исполняет обязанности президента Беларуси, во вторник публично признал, что, "возможно, немного пересидел" в должности главы государства, но власть не отдаст!

Он бессменно руководит Беларусью с 1994 года. На последних выборах Центральная избирательная комиссия Беларуси снова показала победу Лукашенко с огромным отрывом от других кандидатов, что повлекло массовые протесты.

Протестующие требуют признания итогов выборов недействительными и обвиняют власть в фальсификациях.