14:11 17 октября Киев, Украина

Что не так статистике "ковидных" кроватей в Украине

Власти говорят, что для пациентов с COVID-19 хватает коек в больницах, а волонтеры бьют тревогу. С середины августа в Украине растет количество больных коронавирус и тех, кто нуждается в госпитализации. Власти говорят, что половина выделенных под пациентов с COVID-19 коек свободные, волонтеры и пациенты пишут, что больницы заполнены и не принимают новых больных.

По словам заместителя главы департамента здравоохранения КГГА Галины Зборомирськой, в Киеве для больных коронавирус выделены 2266 коек в 18 больницах. Из них, по ее данным, заполнено около половины. Если же верить данным МОЗ, то заполняемость больниц в Киеве - выше 70%.

Состояние Петра Порошенко в больнице ухудшилось

Как известно, несколько дней назад Петра Алексеевича госпитализировали с двусторонней пневмонией и подтвержденным коронавируса. Вместе с ним в больницу попала и дочь политика Евгения, но по словам Марины Порошенко, она переносит болезнь гораздо легче.

А в состоянии мужа, по словам Марины Порошенко, является осложнение - кровь сильно загустела, настолько, что персонал даже не может взять немного для анализа.

Такое положение - типичное для течения коронавирусной болезни, поэтому в стандартном протоколе лечения обязательно предусмотрены препараты для разжижения крови.

Азербайджан и Армения обвиняют друг друга в обстреле.

Несмотря на перемирие, которое вступило в силу 10 октября, Армения и Азербайджан продолжают вести боевые действия в Нагорном Карабахе.

В Министерстве обороны Азербайджана заявили, что армянские вооруженные силы обстреляли город Гянджа.

"Город Гянджа вновь подвергся обстрелу. Армянские вооруженные силы вновь обстреливают город Гянджа", - говорится в заметке.

В результате атаки погибли семь человек, тридцать три (в том числе дети) пострадали, проинформировало в твиттере Министерство иностранных дел Азербайджана.

Что дала нам игра Украине с Германией.

Если сравнить с одной стороны вчерашнюю игру против Германии, а с другой - матчи против Испании и Франции, то контраст будет очень заметным. И он заключается больше даже не в статистике и не в том, что здесь "желто-синие" проиграли с разницей в один мяч, а там было четыре и шесть.

Дело во впечатлениях, ведь на "Олимпийском" наконец исчезло то чувство тоски и безнадежности, которое окутывало наши души в двух предыдущих поединках. Вчера мы снова поверили, что можем играть на равных с лучшими командами мира, можем "гонять" их по полю и прижимать к воротам.

Решающим фактором здесь стал "Олимпийский", на который хотя и впустили менее двадцати тысяч болельщиков, но их поддержка все же ощущалась очень мощно, особенно в сравнении с пустыми трибунами.

Частные лаборатории смогут делать тест на COVID-19

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов сделал заявление о привлечении частных лабораторий для тестирования на коронавирусной болезни COVID-19. Такое решение принял Кабинет министров в связи с ростом заболеваемости в стране.

Лабораторные центры будут контрактовать возможности частных лабораторий проводить тестирование.

Мобильная бригада или больница, осуществляет отбор (то есть сам мазок у человека) - который передается в частные лаборатории, которые уже будут проводить само тестирование на соответствующем лабораторном оборудовании.

В столице Кыргызстана ввели чрезвычайное положение

На территории Бишкека по указу президента Кыргызстана введено чрезвычайное положение и отдан приказ ввести войска.

Об этом сообщает пресс-служба президента Киргизии в пятницу, 9 октября.

В документе сказано, что режим чрезвычайного положения вводится «в связи со сложившейся ситуацией, связанной с насилием и угрозой жизни и здоровью людей, возникшая в результате массовых беспорядков».

Украина частично готова к отопительному сезону

Совсем скоро в Украине начнется отопительный сезон, однако, из-за многомиллионных долгов «Нафтогаза», некоторые города просто останутся без отопления. Да, проблемы есть в 56 городах Украины, если местные теплосети не смогут оплатить 90% долгов, то газ от «Нафтогаза» не поступит в котельной.

Прямая ответственность за проведение успешного отопительного сезона лежит на местных органах власти, однако само правительство собирается внимательно следить и контролировать этот процесс.

Россия сеет раздор внутри страны и за рубежом

Министерство внутренней безопасности США считает, что Российская Федерация - основной распространитель дезинформации. Главная цель Кремля - усилить свое мировое положение путем ослабления США.

Одночасье отмечается, что Китай продолжает свою кампанию экономического шпионажа против США и представляет серьезную постоянную угрозу для американской инфраструктуры из-за потенциальных кибератаки. По оценкам Министерства, действия Пекина будут нацелены на производство, оборону, здравоохранение, транспорт и энергетику течение следующего года.

В 33-этажном небоскребе Южной Кореи произошел масштабный пожар

В Южной Корее, в городе Ульсан в многоэтажном жилом доме вспыхнул пожар. Об этом сообщает Yonhap.

По данным агентства, по меньшей мере 88 человек были доставлены в ближайшие больницы. Сообщений о погибших нет.

Пожар вспыхнул в 33-этажном жилом и административном здании около 23 часов четверга. Из-за сильного ветра огонь распространился на другие этажи и охватил практически все здание. Сотни людей были эвакуированы.

Инфляция и цены растут - макропрогноз для Украины

Эксперты по экономике отмечают, что инфляция в Украине до конца года ускорит свой рост. В мае отмечался минимум индекса потребительских цен, но к сентябрю 2020 году население отметило рост цен.

Рост цены на газ на мировых рынках, по мнению руководителя аналитического отдела Альфа-Банка Украина Алексея Блинова, в ближайшие месяцы станет одним из основных факторов роста инфляции. Ведь повысится стоимость, в частности, производства и транспортировки продовольственных товаров.

Расходы и доходы украинском: краткий анализ

Заработная плата составляет лишь половину от всех доходов украинский. Таким наблюдением поделились в Госслужбе статистики. Доходы украинский во втором квартале текущего года составили 867,55 миллиарда гривен, зарплаты равны сумме в 394,22 миллиарда (45,5%). Различная социальная помощь составила 167 500 000 000 гривен, смешанный доход - 132,8 миллиарда, социальные трансферты - 114,4 миллиарда гривен.

Что касается расходов, то больше всего денег было потрачено на покупку товаров и услуг. На это ушло 88% от общей суммы доходов. Налоги за исследуемый период составили 69,9 миллиарда, еще 15,05 миллиардов украинцы потратили на денежные вложения и сбережения.