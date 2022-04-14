А, может, все начнется с простого кашля?

Российский "Сбер" не перестает поражать... Не дождавшись полгода до первого апреля (потому что на День дурака такая новость была бы в абсолютном тренде), первый зампред правления "Сбера" Александр Ведяхин на полном серьезе заявил корреспондентам ТАСС, что "Сбер" может разработать систему на основе искусственного интеллекта для распознавания COVID-19 по кашлю.

"Возможности и компетенции "Лаборатории Сбера" по искусственному интеллекту позволяют уже сейчас создать систему, алгоритмы которой смогут распознать "ковидный кашель", - цитирует Ведяхина пресс-служба банка. Тысячи врачей во всем мире упали в обморок от такой новости!

Идея не нова, и нечто подобное попытались сделать ученые Массачусетского технологического института (MTИ), где и с искусственным интеллектом лучше, и с менеджментом профессиональней, чем в грефовском "Сбере". Но быстро отказались от этого шарлатанства. Брать на себя ответственность в диагностике смертельной болезни, когда каждая минута может быть решающей, безответственно и угрожает массовыми судебными исками. Но это - в Америке!

Американский институт так рисковать не может, но "Сбер" готов начать распоряжаться чужими деньгами и чужими жизнями. И ради минутного хайпа готов вписаться в любой псевдонаучный блудняк. При разработке этого «искусственно интеллектуального чуда» "Сбер", как всегда, сможет списать многие десятки миллионов государственных денег на рекламную игрушку. И если это будут только финансовые затраты, то можно будет порадоваться тому, что это был не самый дорогой, хотя и самый ненужный, Сберовский проект.

Остальные дорогие IТ-игрушки - вроде неработающих роботов или системы распознавания лиц - стоили намного дороже и были так же бесполезны. А виртуальные ИИ-Юристы вообще существовали только в грефовском сознании и потраченных бюджетах.

Хотя и по старым схемам, но «списывать» деньги Греф умеет: один только неудачный ребрендинг банка с ремонтами по всем офисам будет стоить гораздо дороже всех его IT-проектов, но ему все мало.

На коронавирусе "Сбер" пиарится с самого начала пандемии: вписался в тестирование на covid-19, пытался примазаться брендом к российской вакцине, на которую потратил 3 млрд р. не своих денег, двигал свою "чудо-математическую модель", которая якобы может просчитывать количество больных в день и выход на пик пандемии, но которая на деле полностью промахнулась по всем расчетам.

А было еще одно чудо-новшество - робот-дезинфектор, которым Греф обещал обеспечить почти все российские больницы, а на деле единственный экземпляр которого тестировался в элитной частной «ЭМС», и там, судя по всему, и погиб с никаким результатом.

К слову, антинаучность "новой" идеи Грефа определять covid-19 по кашлю настолько очевидна, что не требует никаких объяснений. Кашель у каждого человека определяется совокупностью хронических болезней, зонами поражения дыхательной системы, индивидуальностью иммунной системы и многими другими особенностями каждого организма. Определить по внешнему звуку даже тип пневмонии невозможно, не говоря уже о типе вируса.

Греф, пожалуй, понимая, что такой инициативой может подставиться, уступил презентацию этой идиотской идеи первому заместителю председателя правления Ведяхину, хотя обычно он не упускает возможности попиариться на фоне "высокотехнологично" фантастических проектов.

Если российские акционеры "Сбера" в лице государства почему-то вынуждены терпеть откровенный вывод денег с дохода банка, то куда смотрят иностранные владельцы, которых в российском госбанке 44%? Тем более, что как раз они деньги считать умеют! Может, ждут удобного политико-экономического случая, чтобы провести аудит и выставить миллиардные иски? Так, может, время уже пришло?!