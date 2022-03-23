В Житомире пройдет «Фестиваль Башен»

12:44 24 июня Киев, Украина

Во время культурно-познавательной акции «Фестиваль Башен», которая пройдет 26 июня в Житомире , посетители смогут насладиться музыкой и посмотреть информационную фотовыставку.

Мероприятие пройдет в рамках урбанистическо-культурного фестиваля «Мастерская города-2021: ПЕРЕЗАГРУЗКА 6.0», сообщает Житомирский горсовет.

«Основная цель акции «Фестиваль башен» - это сохранение культурно-исторического наследия Житомира и создание временной культурной среды, современного публичного и туристически привлекательного общественного пространства на базе водонапорной башни, которая является памятником архитектуры», - говорится в сообщении.

Как рассказали организаторы мероприятия Алина Кундич и Инга Якименко, во время фестиваля представят фотовыставку с реальными примерами приспособления и использования водонапорных башен в Украине и мире.



Посетителям предложат принять участие в создании книги отзывов и предложений по использованию пространства житомирской водонапорной башни.



В рамках мероприятия также будут выступать музыканты и певцы и предусмотрены бесплатные экскурсии по башне.



Фестиваль башен продлится 26-28 июня, 2-4, 13 и 15 июля.



Водонапорная башня Житомира – памятник архитектуры местного значения, построена в 1898 году. Ее высота - 31 метр.