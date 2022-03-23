В Житомире пройдет «Фестиваль Башен»

Во время культурно-познавательной акции «Фестиваль Башен», которая пройдет 26 июня в Житомире, посетители смогут насладиться музыкой и посмотреть информационную фотовыставку.
Мероприятие пройдет в рамках урбанистическо-культурного фестиваля «Мастерская города-2021: ПЕРЕЗАГРУЗКА 6.0», сообщает Житомирский горсовет.
Как рассказали организаторы мероприятия Алина Кундич и Инга Якименко, во время фестиваля представят фотовыставку с реальными примерами приспособления и использования водонапорных башен в Украине и мире.
Посетителям предложат принять участие в создании книги отзывов и предложений по использованию пространства житомирской водонапорной башни.
В рамках мероприятия также будут выступать музыканты и певцы и предусмотрены бесплатные экскурсии по башне.
Фестиваль башен продлится 26-28 июня, 2-4, 13 и 15 июля.
Водонапорная башня Житомира – памятник архитектуры местного значения, построена в 1898 году. Ее высота - 31 метр.
Посетителям предложат принять участие в создании книги отзывов и предложений по использованию пространства житомирской водонапорной башни.
В рамках мероприятия также будут выступать музыканты и певцы и предусмотрены бесплатные экскурсии по башне.
Фестиваль башен продлится 26-28 июня, 2-4, 13 и 15 июля.
Водонапорная башня Житомира – памятник архитектуры местного значения, построена в 1898 году. Ее высота - 31 метр.
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