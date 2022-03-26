В Харькове День Конституции отметили студенческим флэшмобом и патриотическим автопробегом

В Харькове провели праздничные мероприятия ко Дню Конституции: студенты организовали флешмоб, а автолюбители патриотический автопробег.
В 10.00 на площади Конституции состоялась церемония возложения цветов к монументу Независимости с участием представителей руководства города и области, дипломатических учреждений, народных депутатов, Харьковского гарнизона, духовенства, объединений граждан и студенческой молодежи.
После этого состоялось выступление ансамбля народного танца и праздничный флешмоб: около 100 студентов театральных вузов поднимали вверх таблички, образуя изображение цифры "25", украинского герба и орнамента. Происходила съемка при помощи дрона, видео транслировалось на большой экран, установленный на площади.
В это же время с площади Свободы стартовал патриотический автопробег с участием около 30 автомобилей с государственными и красно-черными флагами.
По его словам, автоколонна проследовала от площади Свободы до площади Конституции, не мешая дорожному движению. После короткого митинга у монумента Независимости участники автопробега пообщались с харьковчанами и возложили цветы к монументу.
Праздничные мероприятия ко Дню Конституции прошли также в районах области.
Праздничные мероприятия ко Дню Конституции прошли также в районах области.
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