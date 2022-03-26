В Харькове День Конституции отметили студенческим флэшмобом и патриотическим автопробегом

18:09 28 июня Киев, Украина

Харькове провели праздничные мероприятия ко Дню Конституции: студенты организовали флешмоб , а автолюбители патриотический автопробег.

В 10.00 на площади Конституции состоялась церемония возложения цветов к монументу Независимости с участием представителей руководства города и области, дипломатических учреждений, народных депутатов, Харьковского гарнизона, духовенства, объединений граждан и студенческой молодежи.

После этого состоялось выступление ансамбля народного танца и праздничный флешмоб: около 100 студентов театральных вузов поднимали вверх таблички, образуя изображение цифры "25", украинского герба и орнамента. Происходила съемка при помощи дрона, видео транслировалось на большой экран, установленный на площади.

В это же время с площади Свободы стартовал патриотический автопробег с участием около 30 автомобилей с государственными и красно-черными флагами.

"Участниками автопробега, организованного по инициативе областной общественной организации "Союз ветеранов АТО", стали ветераны АТО, активисты ВО "Свобода", "Европейской солидарности" и неравнодушные харьковчане. Цель акции - показать, что Харьков - это Украина и харьковчане - патриоты, которые при первой же необходимости готовы встать на защиту конституционного строя", - отметил один из руководителей организации Юрий Корсунов.

По его словам, автоколонна проследовала от площади Свободы до площади Конституции, не мешая дорожному движению. После короткого митинга у монумента Независимости участники автопробега пообщались с харьковчанами и возложили цветы к монументу.



Праздничные мероприятия ко Дню Конституции прошли также в районах области.