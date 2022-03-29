Россия блокировала крымчанам доступ к украинским сайтам и СМИ

07:14 01 июля Киев, Украина

Российское оккупационное правительство на территории Крыма ограничило доступ жителей полуострова к украинским сайтам и СМИ

Об этом заявила Крымская правозащитная группа.



Согласно результатам последнего мониторинга, проведенного правозащитниками, в Крыму 12 провайдеров в 12 населенных пунктах полностью блокируют 18 украинских сайтов. Еще девять сайтов доступны только в некоторых населенных пунктах.



Так, во всех проверенных населенных пунктах полностью закрыт доступ на сайты 13 украинских медиа: Цензор.нет, След.нет, Blackseanews, 112 телеканал, Главком, Главное, Громадське радіо, Центр журналистских расследований, Стрічка, Депо, РБК Украина, Зеркало недели, Херсон Daily.



Кроме того, заблокированы сайты Линкедин, Меджлиса крымскотатарского народа, Свидетелей Иеговы, Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины и организации Хизб ут-Тахрир.



В то же время в одном населенном пункте доступны сайты QHA, Информационное сопротивление, UAinfo, Подробности, ТонеТо, ТСН, Украинская правда, в трех - Укринформ и Апостроф.



По данным группы, мониторинг проводился в июне этого года.