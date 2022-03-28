На Хмельнитчине пройдет этнофестиваль «Болохівські гостини»

14:51 29 июня Киев, Украина

В Староконстантинове на Хмельнитчине 3 июля состоится всеукраинский этнофестиваль «Болохівські гостини». Организаторы праздника обещают устроить уникальное народное действо.





Мероприятие начнется с конкурса рыбаков, работы аттракционов и ярмарки мастеров декоративно-прикладного искусства.



Фестиваль будет проходить на территории замка князей Острожских, сообщает в Фейсбуке «Культура Старокостянтинівщини».Мероприятие начнется с конкурса рыбаков, работы аттракционов и ярмарки мастеров декоративно-прикладного искусства.

Кроме того, организаторы устроят экскурсии по городу и театрализованную экскурсию в замке князей Острожских.

Во второй половине дня состоятся конкурс «Старостинські вихваляння», выступления любителей самодеятельного творчества, праздничное шествие от городского совета до набережной реки Икопоть.



Открытие самого этнофестиваля запланировано на 18:00, его будут сопровождать выступления коллективов и дефиле моделей в аутентичной этноодежде.