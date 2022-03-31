За добу вакцинували понад 94 тисячі осіб - МОЗ

11:00 03 липня Київ, Україна

3 липня Міністерство охорони здоров'я України відзвітувало за минулу добу вакцинації від COVID-19. Згідно з даними, країна майже досягла рекорду - 94 547 вакцинацій. За весь період в Україні вже отримали вакцину 2,8 млн осіб.

Першу дозу вакцини отримали 37 107 осіб, а повністю вакциновані 57 440 громадян. Напередодні в країні працювали 559 мобільних бригад, 1 410 пунктів щеплень і 26 центрів вакцинації.

Більшість вакцинацій зробили препаратом компанії Pfizer - 42 615. Менше використовувалися вакцини компанії Sinovac Biotech - 35 894 і AstraZeneca - 16 038.

З початку прищеплювальної кампанії щеплено 2 038 239 осіб, з них отримали першу дозу - 2 038 237 осіб. Повністю імунізовані і отримали дві дози - 823 923 особи (з них двоє отримали одну дозу за кордоном). Всього проведено 2 862 160 щеплень.

Кількість зроблених щеплень за добу (перша доза):

  • Київ - 5961
  • Вінницька область - 4141
  • Волинська область - 765
  • Дніпропетровська область - 2870
  • Донецька область - 1872
  • Житомирська область - 1330
  • Закарпатська область - 563
  • Запорізька область - 995
  • Івано-Франківська область - 594
  • Київська область - 1921
  • Кіровоградська область - 733
  • Луганська область - 412
  • Львівська область - 2236
  • Миколаївська область - 812
  • Одеська область - 1322
  • Полтавська область - 1761
  • Рівненська область - 1147
  • Сумська область - 1448
  • Тернопільська область - 313
  • Харківська область - 1917
  • Херсонська область - 957
  • Хмельницька область - 975
  • Черкаська область - 847
  • Чернівецька область - 376
  • Чернігівська область - 839

Раніше ЗМІ повідомили, що квартальний план вакцинації виконано на 18%. У квітні-червні влада планувала зробити 13,96 млн щеплень, але було зроблено всього 2,49 млн.