За добу вакцинували понад 94 тисячі осіб - МОЗ

3 липня Міністерство охорони здоров'я України відзвітувало за минулу добу вакцинації від COVID-19. Згідно з даними, країна майже досягла рекорду - 94 547 вакцинацій. За весь період в Україні вже отримали вакцину 2,8 млн осіб.
Першу дозу вакцини отримали 37 107 осіб, а повністю вакциновані 57 440 громадян. Напередодні в країні працювали 559 мобільних бригад, 1 410 пунктів щеплень і 26 центрів вакцинації.
Більшість вакцинацій зробили препаратом компанії Pfizer - 42 615. Менше використовувалися вакцини компанії Sinovac Biotech - 35 894 і AstraZeneca - 16 038.
З початку прищеплювальної кампанії щеплено 2 038 239 осіб, з них отримали першу дозу - 2 038 237 осіб. Повністю імунізовані і отримали дві дози - 823 923 особи (з них двоє отримали одну дозу за кордоном). Всього проведено 2 862 160 щеплень.
Кількість зроблених щеплень за добу (перша доза):
- Київ - 5961
- Вінницька область - 4141
- Волинська область - 765
- Дніпропетровська область - 2870
- Донецька область - 1872
- Житомирська область - 1330
- Закарпатська область - 563
- Запорізька область - 995
- Івано-Франківська область - 594
- Київська область - 1921
- Кіровоградська область - 733
- Луганська область - 412
- Львівська область - 2236
- Миколаївська область - 812
- Одеська область - 1322
- Полтавська область - 1761
- Рівненська область - 1147
- Сумська область - 1448
- Тернопільська область - 313
- Харківська область - 1917
- Херсонська область - 957
- Хмельницька область - 975
- Черкаська область - 847
- Чернівецька область - 376
- Чернігівська область - 839
Раніше ЗМІ повідомили, що квартальний план вакцинації виконано на 18%. У квітні-червні влада планувала зробити 13,96 млн щеплень, але було зроблено всього 2,49 млн.
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