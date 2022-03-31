За добу вакцинували понад 94 тисячі осіб - МОЗ

3 липня Міністерство охорони здоров'я України відзвітувало за минулу добу вакцинації від COVID-19. Згідно з даними, країна майже досягла рекорду - 94 547 вакцинацій. За весь період в Україні вже отримали вакцину 2,8 млн осіб.

Першу дозу вакцини отримали 37 107 осіб, а повністю вакциновані 57 440 громадян. Напередодні в країні працювали 559 мобільних бригад, 1 410 пунктів щеплень і 26 центрів вакцинації.

Більшість вакцинацій зробили препаратом компанії Pfizer - 42 615. Менше використовувалися вакцини компанії Sinovac Biotech - 35 894 і AstraZeneca - 16 038.

З початку прищеплювальної кампанії щеплено 2 038 239 осіб, з них отримали першу дозу - 2 038 237 осіб. Повністю імунізовані і отримали дві дози - 823 923 особи (з них двоє отримали одну дозу за кордоном). Всього проведено 2 862 160 щеплень.

Кількість зроблених щеплень за добу (перша доза):

Київ - 5961

Вінницька область - 4141

- 4141 Волинська область - 765

Дніпропетровська область - 2870

Донецька область - 1872

Житомирська область - 1330

Закарпатська область - 563

Запорізька область - 995

Івано-Франківська область - 594

Київська область - 1921

Кіровоградська область - 733

Луганська область - 412

Львівська область - 2236

Миколаївська область - 812

Одеська область - 1322

Полтавська область - 1761

Рівненська область - 1147

Сумська область - 1448

Тернопільська область - 313

Харківська область - 1917

Херсонська область - 957

Хмельницька область - 975

Черкаська область - 847

Чернівецька область - 376

Чернігівська область - 839

Раніше ЗМІ повідомили, що квартальний план вакцинації виконано на 18%. У квітні-червні влада планувала зробити 13,96 млн щеплень, але було зроблено всього 2,49 млн.