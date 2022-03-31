У Словаччині винайшли прилад, що тестує на COVID-19 по диханню

Прорив у визначенні коронавірусної інфекції здійснили вчені Словаччини. Саме тут винайшли новий пристрій, що дозволяє визначити, чи хвора людина, всього за 60 секунд. Тестування на COVID-19 проводиться за допомогою дихання пацієнта.
Новий пристрій називається FastBreathSpec. Його робота побудована на спектрометрії руху іонів. Після того, як пристрій діагностує коронавірус, зразки аналізу класифікуються відповідно до алгоритму машинного навчання.
У розробці пристрою брали участь компанія Masatech і окремі факультети університетів з Братислави Коменського і Словацького. Проєкт співфінансував Апарат Уряду.
До слова, нещодавно в США розробили захисну маску, яка визначає хворих на коронавірус. Вона може діагностувати COVID-19 у людини всього за 90 хвилин.
Розробники запевняють, що датчики такі ж чутливі, як ПЛР-тести. І при цьому такі ж оперативні, як тести на антигени, які використовуються для швидкого виявлення COVID-19.
Які тести для виявлення COVID-19 є зараз:
- в цей час для діагностики COVID-19 проводять ПЛР тестування. Для забору зразків беруть мазок з носогорла.
- також експрес-тести і ІФА-тести на антиген. Вони виявляють наявність антитіл до коронавірусу в крові.
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