Смерть українця після вакцинації прокоментували в РНБО - Pfizer безпечний

Вночі на 3 липня в Україні з'явилася інформація про жителя Вінницької області, який помер після вакцинації препаратом Pfizer. Однак експерти стверджують, що ця вакцина - одна з найбезпечніших в світі, а значить, за попередніми даними, смерть 47-річного українця ніяк не пов'язана з дією препарату.

За попередніми даними - протягом 1 години після щеплення несприятлива подія після імунізації не була зафіксована. О 17:00 у пацієнта з'явилися скарги на нудоту, втрата свідомості. Була відразу викликана екстрена медична допомога, яка провела реанімаційні заходи. О 18:02 медики констатували смерть чоловіка.

У 5 інших осіб, які прищеплювалися з одного флакона з померлим, - стан задовільний.

Випадок смерті зареєстрований як несприятлива подія після імунізації, оскільки смерть сталася протягом 30 днів після вакцинації проти COVID-19. Зараз цей випадок розглядає Регіональна група оперативного реагування на несприятливі події після імунізації/туберкулінодіагностики Департаменту охорони здоров'я Вінницької області.

Голова комісії біобезпеки при РНБО Сергій Комісаренко не вважає, що смерть щепленого COVID-вакциною Pfizer українця пов'язана з американським препаратом.

Комісаренко зазначив, що на сьогодні Pfizer є однією з кращих вакцин. Тому цей випадок, вважає експерт, зверне увагу всього світу.

Він зазначив, що поки невідомі обставини смерті громадянина, тому висновків найкраще уникати: "Для цього необхідно провести детальне обстеження цієї людини патологоанатомом, а потім визначити причину смерті. Тому що людина, звичайно, могла померти і без всякої вакцинації. Ми знаємо, скільки буває випадків: молоді люди, зупинка серця, аритмія, ще якісь причини. Тобто, треба бути переконаним, що це пов'язано з вакцинацією. Я думаю, у всьому світі цей випадок буде дуже детально аналізуватися".

Комісаренко зазначив, що випадки тромбозу - "два на мільйон" - раніше фіксували після щеплення AstraZeneca, у Pfizer "цей відсоток був ще нижче".

"Pfizer вважається однією з найбезпечніших вакцин. І я думаю, забігаючи вперед, що це не пов'язано з вакцинацією", - заявив голова комісії.

Також він підкреслив, що альтернативи вакцинації поки немає.