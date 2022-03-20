Жертвами авіаобстрілу в Ефіопії стали мінімум 80 мирних жителів

18:44 23 червня Київ, Україна

Через авіаудар в місті Тогога на півночі ефіопського штату Тиграй загинули близько 80 осіб, серед яких є діти і люди похилого віку. Трагедія сталася 22 червня в першій половині дня.

Про це пише Associated Press.



Про загиблих повідомили медпрацівники, які працювали на місці.



Факт атаки на мирне місто офіційний представник армії Ефіопії, полковник Гетнет Адане, не підтвердив, але і не спростував.



"Завдання ударів з повітря є звичайною тактикою в боротьбі з терористами, проте вони не спрямовані проти цивільного населення", - заявив Адане.



Передбачуваний авіаудар стався на тлі найзапекліших боїв в районі Тиграя з моменту початку конфлікту в листопаді минулого року, коли ефіопські сили, підтримувані військами із сусідньої Еритреї, почали переслідування членів Народного фронту звільнення Тиграя (НФЗТ).



З грудня 2020 року в Тиграї проводиться антитерористична операція з метою нейтралізації діючих на території штату окремих структур НФЗТ.