Висилка дипломатів РФ з Чехії зменшила активність "кремлівських тролів"

Після депортації частини співробітників посольства РФ в Празі, на просторах чеського Інтернету значно знизилася активність "кремлівських тролів", які виступали з проросійських позицій.
Про це повідомило чеське видання Seznam Zpravy.
Активісти організації "Чеські ельфи", які займаються боротьбою з впливом Кремля на багатьох фронтах, в тому числі і в Інтернеті, шляхом відстеження анонімних інтернет-провокаторів на форумах і в соцмережах, першими прийшли до висновків про зниження активності "кремлівських тролів", які шляхом дезінформації намагалися впливати на громадську думку, образ мислення і вибір громадян.
Про це повідомило чеське видання Seznam Zpravy.
Активісти організації "Чеські ельфи", які займаються боротьбою з впливом Кремля на багатьох фронтах, в тому числі і в Інтернеті, шляхом відстеження анонімних інтернет-провокаторів на форумах і в соцмережах, першими прийшли до висновків про зниження активності "кремлівських тролів", які шляхом дезінформації намагалися впливати на громадську думку, образ мислення і вибір громадян.
Пізніше інформація була підтверджена Службою інформаційної безпеки (BIS).
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