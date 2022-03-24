Висилка дипломатів РФ з Чехії зменшила активність "кремлівських тролів"

21:22 28 червня Київ, Україна

Після депортації частини співробітників посольства РФ в Празі, на просторах чеського Інтернету значно знизилася активність "кремлівських тролів", які виступали з проросійських позицій.



Про це повідомило чеське видання Seznam Zpravy.



Активісти організації "Чеські ельфи", які займаються боротьбою з впливом Кремля на багатьох фронтах, в тому числі і в Інтернеті, шляхом відстеження анонімних інтернет-провокаторів на форумах і в соцмережах, першими прийшли до висновків про зниження активності "кремлівських тролів", які шляхом дезінформації намагалися впливати на громадську думку, образ мислення і вибір громадян.

«19 квітня група з 18 російських дипломатів, визнаних чеською владою співробітниками спецслужб РФ, покинула Чехію, після чого було зафіксовано зменшення кількості фейкових публікацій в соцмережах, які готувалися співробітниками дипвідомства РФ в Чехії», - написали ельфи в звіті, додавши, що "росіяни", швидше за все, зменшили активність десь між 19 і 26 квітня.

Пізніше інформація була підтверджена Службою інформаційної безпеки (BIS).