Військовий літак на Філіппінах зазнав аварії - є жертви

Військовий літак на Філіппінах зазнав аварії, командування ВМС Філіппін заявляє про наявність серйозних жертв. Згідно з попередніми даними, на борту літака перебувало 85 осіб. Пілоти робили маневр на посадку на острів Холо.

Як заявив генерал філіппінських ЗС Сіріліто Собехана, рятувальники після аварії під уламками літака Lockheed C-130 Hercules знайшли 40 осіб, яких вже доставили в лікарні.

Причиною авіакатастрофи Сіріліто Собехана назвав те, що Lockheed C-130 Hercules не потрапив на злітно-посадкову смугу, в результаті чого розбився і загорівся. Всього на борту військового літака ВМС Філіппін знаходилося 85 осіб, а на місці авіакатастрофи тривають пошуково-рятувальні роботи.

Генерал Збройних сил країни Сіріліто Собехана висловив надію, що інших членів екіпажу також вдасться врятувати.