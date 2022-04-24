Влада Білорусі ліквідувала 42 громадські організації. СПИСОК

З легкої руки самопроголошеного білоруського диктатора в Республіці Білорусь пройшла ліквідація десятків громадських організацій, у список потрапили і правозахисні організації.
Про це в п'ятницю, 23 липня, повідомив правозахисний центр Весна в Telegram.
"Стало відомо, що 22 липня влада ліквідувала низку громадських організацій", - йдеться в повідомленні, де також наводиться список цих організацій.
Серед них, зокрема, такі організації:
"Стало відомо, що 22 липня влада ліквідувала низку громадських організацій", - йдеться в повідомленні, де також наводиться список цих організацій.
Серед них, зокрема, такі організації:
- Центр правової трансформації;
- Офіс європейської експертизи та комунікацій;
- Human Constanta;
- Центр екологічних рішень;
- Центр розвитку ефективних комунікацій Жива бібліотека;
- Медіаплатформа Імена;
- Youth Labor Rights;
- European Youth Parliament;
- Центр Європейський діалог;
- Press Club Belarus;
- Інформаційно-культурний центр ІніціАрт (Новополоцьк);
- Соціально-інформаційний заклад ТаймАкт;
- Національна рада молоді РАДА;
- Офіс з прав людей з інвалідністю;
- Центр досліджень і прогнозів розвитку Європейський діалог;
- Офіс по просуванню ініціатив;
- Art Manor;
- Центр регіонального розвитку GDF;
- Центр міських проєктів і ініціатив Космос;
- Майстерня соціального кіно.
Список все ще оновлюється.
Нагадаємо, що минулого тижня в Білорусі пройшли обшуки і затримання журналістів. Обшуки торкнулися десятка журналістів та їхніх родичів, трьох затримали. Також силовики увірвалися до редакції і забрали оргтехніку.
Нагадаємо, що минулого тижня в Білорусі пройшли обшуки і затримання журналістів. Обшуки торкнулися десятка журналістів та їхніх родичів, трьох затримали. Також силовики увірвалися до редакції і забрали оргтехніку.
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