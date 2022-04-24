Влада Білорусі ліквідувала 42 громадські організації. СПИСОК

15:51 23 липня Київ, Україна

З легкої руки самопроголошеного білоруського диктатора в Республіці Білорусь пройшла ліквідація десятків громадських організацій, у список потрапили і правозахисні організації.
 
Про це в п'ятницю, 23 липня, повідомив правозахисний центр Весна в Telegram.

"Стало відомо, що 22 липня влада ліквідувала низку громадських організацій", - йдеться в повідомленні, де також наводиться список цих організацій.

Серед них, зокрема, такі організації:
  • Центр правової трансформації;
  • Офіс європейської експертизи та комунікацій;
  • Human Constanta;
  • Центр екологічних рішень;
  • Центр розвитку ефективних комунікацій Жива бібліотека;
  • Медіаплатформа Імена;
  • Youth Labor Rights;
  • European Youth Parliament;
  • Центр Європейський діалог;
  • Press Club Belarus;
  • Інформаційно-культурний центр ІніціАрт (Новополоцьк);
  • Соціально-інформаційний заклад ТаймАкт;
  • Національна рада молоді РАДА;
  • Офіс з прав людей з інвалідністю;
  • Центр досліджень і прогнозів розвитку Європейський діалог;
  • Офіс по просуванню ініціатив;
  • Art Manor;
  • Центр регіонального розвитку GDF;
  • Центр міських проєктів і ініціатив Космос;
  • Майстерня соціального кіно.
Список все ще оновлюється.

Нагадаємо, що минулого тижня в Білорусі пройшли обшуки і затримання журналістів. Обшуки торкнулися десятка журналістів та їхніх родичів, трьох затримали. Також силовики увірвалися до редакції і забрали оргтехніку.