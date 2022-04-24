Влада Білорусі ліквідувала 42 громадські організації. СПИСОК

15:51 23 липня Київ, Україна

З легкої руки самопроголошеного білоруського диктатора в Республіці Білорусь пройшла ліквідація десятків громадських організацій, у список потрапили і правозахисні організації.

Про це в п'ятницю, 23 липня, повідомив правозахисний центр Весна в Telegram.



"Стало відомо, що 22 липня влада ліквідувала низку громадських організацій", - йдеться в повідомленні, де також наводиться список цих організацій.



Серед них, зокрема, такі організації:

Центр правової трансформації;

Офіс європейської експертизи та комунікацій;

Human Constanta;

Центр екологічних рішень;

Центр розвитку ефективних комунікацій Жива бібліотека;

Медіаплатформа Імена;

Youth Labor Rights;

European Youth Parliament;

Центр Європейський діалог;

Press Club Belarus;

Інформаційно-культурний центр ІніціАрт (Новополоцьк);

Соціально-інформаційний заклад ТаймАкт;

Національна рада молоді РАДА;

Офіс з прав людей з інвалідністю;

Центр досліджень і прогнозів розвитку Європейський діалог;

Офіс по просуванню ініціатив;

Art Manor;

Центр регіонального розвитку GDF;

Центр міських проєктів і ініціатив Космос;

Майстерня соціального кіно.