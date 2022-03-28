16:19 30 червня Київ, Україна

незважаючи на неоднозначне ставлення до російської агресії, Німеччина заборонила в'їзд росіянам до себе в країну. Джо Байден, який також подав приклад того, що з Путіним необхідно налагоджувати діалог, не має наміру визнавати анексію Криму, і підтримує сили що півострів, як і раніше, є частиною України. Після того, як Ангела Меркель закликала членів ЄС до відкритого діалогу з Путіним, вона зустріла шквал непорозуміння і критики. Втім,неоднозначне ставлення до російської агресії, Німеччина заборонила в'їзд росіянам до себе в країну.і підтримує сили НАТО в прагненні продемонструвати Кремлю,півострів, як і раніше, є частиною України.

Недавні події в Чорному морі продемонстрували як позицію союзників, так і позицію Кремля.

По-перше, Великобританія показала, що в НАТО, як і раніше, дотримуються думки більшості країн світу про територіальну цілісність України. Про це говорять регулярні рейси есмінця Defender по маршруту в Чорному морі, який відповідно до міжнародного морського права знаходиться в межах 12-мильної прибережної зони України.

По-друге, дії росіян з "прикрашання" подій в Чорному морі свідчать про невпевненість у власних військових позиціях. І якщо раніше залякування за допомогою "брязкання зброєю" допомагало домагатися Путіну задуманих цілей, то зараз на Заході не мають наміру вірити провокаціям Кремля.

За словами Ентоні Блінкена, держсекретаря США, в Америці хоч і сподіваються на конструктивний діалог з Путіним, який повинен призупинити погіршення відносин з Росією, але в той самий час готові до негайних дій у в разі повторних атак хакерів, ущемлення прав Олексія Навального або посилення агресії на сході України.

Про це говорять і дії Німеччини. Швидке завершення «Північного потоку-2» і заклик Ангели Меркель до відкритого діалогу з Путіним за прикладом Джо Байдена не змогли захистити росіян від єдиного закону проти пандемії COVID-19. І хоча ці обмеження стосуються не тільки росіян, але це також свідчить, що в Німеччині, ймовірно, відносно лояльній до Росії останнім часом, не робитимуть "поблажок" Кремлю. Будь це ситуація пов'язана зі світовою пандемією або агресія, спрямована на союзників ЄС і НАТО.

Отже, спроби адміністрації президента США, а також деяких членів Євросоюзу наслідувати їхній приклад, не означають, що країни ЄС і НАТО згодні з агресією Росії. Більш того, будь-які прояви неправомірних дій з боку Кремля все так же будуть засуджуватися Заходом і в разі необхідності каратися локальними і/або секторальними економічними санкціями.