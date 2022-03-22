Великобританія спростувала попереджувальні обстріли Росією есмінця Defender

Міністерство оборони Великобританії спростувало заяву Міноборони РФ про те, що російські військові відкривали попереджувальний вогонь по британському есмінцю в акваторії Чорного моря.
У британському оборонному відомстві розповіли, що судно здійснювало мирний прохід через територіальні води України відповідно до міжнародного права.
Міноборони Великобританії припустило, що військові РФ проводили навчання з артилерійської стрільби в Чорному морі і заздалегідь попередили морське співтовариство про це. Іншими словами росіяни проводили бойові навчання біля Криму і видали це за попереджувальний обстріл есмінця.
Міноборони Великобританії припустило, що військові РФ проводили навчання з артилерійської стрільби в Чорному морі і заздалегідь попередили морське співтовариство про це. Іншими словами росіяни проводили бойові навчання біля Криму і видали це за попереджувальний обстріл есмінця.
У Міністерстві закордонних справ України також відреагували на інцидент і заявили, що ситуація, яка сталася біля узбережжя Криму, є наочним доказом того, що Росія поводиться агресивно і провокаційно в Чорному і Азовському морях.
Нагадаємо, сьогодні, 23 червня, Міноборони РФ заявило, що російські військові відкрили вогонь по курсу британського есмінця Defender, який увійшов в Чорне море. У РФ заявляли, що корабель зайшов в російські територіальні води.
У російському Міноборони розповіли, що «есмінець був попередньо попереджений про застосування зброї в разі порушення державного кордону Російської Федерації», однак «на попередження не відреагував».
За інформацією МО РФ, сторожовий корабель виконав попереджувальну стрільбу, а потім літак Су-24М виконав попереджувальне бомбометання по курсу руху британського есмінця.
Нагадаємо, сьогодні, 23 червня, Міноборони РФ заявило, що російські військові відкрили вогонь по курсу британського есмінця Defender, який увійшов в Чорне море. У РФ заявляли, що корабель зайшов в російські територіальні води.
У російському Міноборони розповіли, що «есмінець був попередньо попереджений про застосування зброї в разі порушення державного кордону Російської Федерації», однак «на попередження не відреагував».
За інформацією МО РФ, сторожовий корабель виконав попереджувальну стрільбу, а потім літак Су-24М виконав попереджувальне бомбометання по курсу руху британського есмінця.
HMS Defender вважається п'ятим з шести есмінців 45-ої серії ВМС Великобританії. На есмінці встановлені радіолокаційна станція дальньої дії, зенітна артилерія, а також є можливість для розміщення ракетних озброєнь.
14 червня британський есмінець Defender і нідерландський фрегат Evertsen зайшли в акваторію Чорного моря.
В цей же день Національний центр управління обороною РФ повідомив, що російський флот почав відстежувати дії британського і нідерландського кораблів.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі