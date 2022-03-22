Великобританія спростувала попереджувальні обстріли Росією есмінця Defender

Міністерство оборони Великобританії спростувало заяву Міноборони РФ про те, що російські військові відкривали попереджувальний вогонь по британському есмінцю в акваторії Чорного моря.

«У HMS Defender не стріляли, і ми не підтверджуємо повідомлення про те, що на його шляху скидалися бомби», - сказано в повідомленні в Twitter.

У британському оборонному відомстві розповіли, що судно здійснювало мирний прохід через територіальні води України відповідно до міжнародного права.



Міноборони Великобританії припустило, що військові РФ проводили навчання з артилерійської стрільби в Чорному морі і заздалегідь попередили морське співтовариство про це. Іншими словами росіяни проводили бойові навчання біля Криму і видали це за попереджувальний обстріл есмінця.





Нагадаємо, сьогодні, 23 червня, Міноборони РФ заявило, що російські військові відкрили вогонь по курсу британського есмінця Defender, який увійшов в Чорне море. У РФ заявляли, що корабель зайшов в російські територіальні води.



У російському Міноборони розповіли, що «есмінець був попередньо попереджений про застосування зброї в разі порушення державного кордону Російської Федерації», однак «на попередження не відреагував».



За інформацією МО РФ, У Міністерстві закордонних справ України також відреагували на інцидент і заявили, що ситуація, яка сталася біля узбережжя Криму, є наочним доказом того, що Росія поводиться агресивно і провокаційно в Чорному і Азовському морях.Нагадаємо, сьогодні, 23 червня, Міноборони РФ заявило, що російські військові відкрили вогонь по курсу британського есмінця Defender, який увійшов в Чорне море. У РФ заявляли, що корабель зайшов в російські територіальні води.У російському Міноборони розповіли, що «есмінець був попередньо попереджений про застосування зброї в разі порушення державного кордону Російської Федерації», однак «на попередження не відреагував».За інформацією МО РФ, сторожовий корабель виконав попереджувальну стрільбу, а потім літак Су-24М виконав попереджувальне бомбометання по курсу руху британського есмінця.



HMS Defender вважається п'ятим з шести есмінців 45-ої серії ВМС Великобританії. На есмінці встановлені радіолокаційна станція дальньої дії, зенітна артилерія, а також є можливість для розміщення ракетних озброєнь.



14 червня британський есмінець Defender і нідерландський фрегат Evertsen зайшли в акваторію Чорного моря.



В цей же день Національний центр управління обороною РФ повідомив, що російський флот почав відстежувати дії британського і нідерландського кораблів.